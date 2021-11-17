+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Санкции: Бразилия хочет увеличить поставки калия из России вместо Беларуси

Бразилия хочет обсудить увеличение поставок удобрений из России, сообщила министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина да Коста.


По ее словам, это связано с тем, что введение новых санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом может привести к перебоям с поставками и удорожанию удобрений.

Рост стоимости калийных удобрений может спровоцировать продовольственную инфляцию в Бразилии, которая в последние месяцы находится в состоянии высокого роста цен.

"Мы говорили с Беларусью. Мы едем в Россию, чтобы посмотреть, удастся ли нам добиться большего размера поставок, чем у нас есть сегодня, на случай если будет необходимо компенсировать (поставки)", - сказала Тереза Кристина да Коста в интервью газете Estado de São Paulo.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс предупредил, что США в координации с ЕС готовят новый пакет санкций в отношении белорусских властей в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

В настоящее время доля белорусских поставок на рынке удобрений Бразилии составляет около 20%. Поездка министра сельского хозяйства Бразилии в Россию должна состояться в ближайшие дни.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]