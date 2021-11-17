Санкции: Бразилия хочет увеличить поставки калия из России вместо Беларуси
Бразилия хочет обсудить увеличение поставок удобрений из России, сообщила министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина да Коста.
По ее словам, это связано с тем, что введение новых санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом может привести к перебоям с поставками и удорожанию удобрений.
Рост стоимости калийных удобрений может спровоцировать продовольственную инфляцию в Бразилии, которая в последние месяцы находится в состоянии высокого роста цен.
"Мы говорили с Беларусью. Мы едем в Россию, чтобы посмотреть, удастся ли нам добиться большего размера поставок, чем у нас есть сегодня, на случай если будет необходимо компенсировать (поставки)", - сказала Тереза Кристина да Коста в интервью газете Estado de São Paulo.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс предупредил, что США в координации с ЕС готовят новый пакет санкций в отношении белорусских властей в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
В настоящее время доля белорусских поставок на рынке удобрений Бразилии составляет около 20%. Поездка министра сельского хозяйства Бразилии в Россию должна состояться в ближайшие дни.
Источник: sputnik.by
17:12 17/11/2021
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