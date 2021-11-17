



По ее словам, это связано с тем, что введение новых санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом может привести к перебоям с поставками и удорожанию удобрений.





Рост стоимости калийных удобрений может спровоцировать продовольственную инфляцию в Бразилии, которая в последние месяцы находится в состоянии высокого роста цен.





"Мы говорили с Беларусью. Мы едем в Россию, чтобы посмотреть, удастся ли нам добиться большего размера поставок, чем у нас есть сегодня, на случай если будет необходимо компенсировать (поставки)", - сказала Тереза Кристина да Коста в интервью газете Estado de São Paulo.





Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс предупредил, что США в координации с ЕС готовят новый пакет санкций в отношении белорусских властей в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.





В настоящее время доля белорусских поставок на рынке удобрений Бразилии составляет около 20%. Поездка министра сельского хозяйства Бразилии в Россию должна состояться в ближайшие дни.



