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Китай стал самой богатой страной на Земле

По результатам последнего исследования McKinsey & Co, Китай в настоящее время является самой богатой страной в мире, пишет ixbt.com.

Китай стал самой богатой страной на Земле
Мировое богатство выросло в три раза за последние 20 лет, при этом Китай возглавил этот рост и опередил Соединенные Штаты, заняв первое место в списке самых богатых стран мира. В ходе исследования были проанализированы национальные балансы десяти стран, на которые приходилось 60% мирового дохода.

Глобальный собственный капитал увеличился до 514 триллионов долларов в 2020 году с 156 триллионов долларов в 2000 году.

«Сейчас мы богаче, чем когда-либо», — заявил Ян Мишке (Jan Mischke), который работает в Глобальном институте McKinsey в Цюрихе.

На Китай пришлось почти треть прироста. Капитал страны вырос до 120 триллионов долларов с 7 триллионов долларов в 2000 году, за год до вступления во Всемирную торговую организацию, что ускорило экономический подъем. США, хотя и удвоили свой собственный капитал, имеют всего 90 триллионов долларов. Таким образом, США уступают Китаю 30 трлн долларов.

И в Китае, и в США более 67% богатства принадлежит 10% самых богатых домохозяйств. По подсчётам McKinsey, 68% чистой стоимости активов мира хранится в недвижимости, инфраструктуре, машинах и оборудовании и, в гораздо меньшей степени, в так называемых нематериальных активах, таких как интеллектуальная собственность и патенты.

В отчете также предупреждается, что, несмотря на такие цифры экономика Китая рискует оказаться перегруженной имущественным долгом. 
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