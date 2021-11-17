+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Три месяца в Минске не регистрируют ИП. Почему?

Вот уже три месяца в Минске не регистрируют новых ИП. И за все это время нашлось лишь одно официальное сообщение об остановке регистрации.

Три месяца в Минске не регистрируют ИП. Почему?
  
На странице управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома 17 августа уведомили, что «регистрация ИП приостановлена по техническим причинам». И с тех пор — тишина, пишет Оnliner.by

Еще в августе бизнес-союзы связали это с грядущими изменениями системы налогообложения для «ипэшников». Как раз накануне прекращения регистрации прозвучали слова по поводу чрезмерного количества ИП в стране (на 1 января 2021 года — 269,5 тысячи), а министр финансов высказался о том, что некоторые предприниматели платят налоги, которые не адекватны их заработкам.

С того момента прошло ровно три месяца, и многие по-прежнему хотят знать, в чем причина такой длительной задержки и когда начнется регистрация новых ИП в Минске. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин говорит, что причину перерыва в регистрации никто извне наверняка не знает, но, возможно, все из-за отсутствия единого мнения по новой системе налогов.

— Могу предположить, причина в том, что правительство решило реорганизовать большое количество ИП в самозанятых. Но пока не понятно, на какие виды деятельности это будет распространяться. Госорганы должны проводить регистрацию, а если они решили «свернуть» все и сделать из ИП самозанятых, то это уже другой вопрос, — говорит Калинин. —  Когда возобновится регистрация, мы не можем знать. Пока пакетное решение не принято, но надеемся, что с учетом требований директивы №4 изменения по налогам введут не ранее 1 июля 2022 года. Для принятия такого сложного решения должен соблюдаться адаптационный период, но как будет в итоге — никто не знает.

Сопредседатель и директор «Минского столичного союза предпринимателей и работодателей» Виктор Маргелов считает, что дело именно в принятии новой налоговой системы, а не технических неполадках. А это значит, что до Нового года все останется по-прежнему.

— У нас считают, что ИП создали огромную офшорную зону, и приняли решение сократить их как класс, ограничив сферы деятельности. Сделано это для того, чтобы не провоцировать людей на кратковременное открытие ИП и чтобы потом не посыпались обвинения в обмане. Думаю, как минимум до Нового года у нас будут придерживать открытие, а потом условия для ИП станут намного хуже, особенно в сфере услуг. Думаю, тихонько регистрацию снова откроют, но многие не пойдут туда на новых условиях, — комментирует Виктор Маргелов.

При этом новые «ипэшники» все это время без проблем регистрируются за пределами Минска. Возникает вопрос: почему не прекратили регистрацию новых ИП по всей стране? Ведь если причина действительно в отсутствии четкого нового механизма налогообложения, то для недавно открывшихся «ипэшников» из областей новый год может быть полон неприятных сюрпризов.

— У нас индивидуальных предпринимателей регистрируют без вопросов, это только Минск не регистрирует с августа. Остальные области без проблем работают в полном объеме. Почему так происходит, информации нам не дают, — сообщил источник в одном из региональных центров поддержки предпринимательства.

Onlíner спросил у Мингорисполкома, как скоро восстановится регистрация ИП. Специалисты упирают на техсбой и не обладают больше никакой новой информацией.

— Актуальная информация о запуске регистрации ИП будет размещена на сайте, после устранения технических причин, — пояснили нам.

Напомним, по новому проекту Налогового кодекса (его еще не приняли) любой «ипэшник» сможет перейти в самозанятые, если у него нет нанимателя, наемных работников и дохода от пользования имуществом. 

А может одновременно совмещать деятельность в качестве самозанятого с работой по найму или как ИП. Самозанятым разрешат заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных. 

Предполагается, что запрещены будут продажа подакцизных и маркированных товаров; розничная торговля покупными товарами; деятельность, требующая получения лицензии. Но конкретный список пока не готов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]