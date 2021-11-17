+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ЕАБР даст беларуским властям 300 млн евро

Заем Евразийского банка развития привлечет белорусский «Банк развития» под гарантии правительства.


Соответствующий указ опубликован 17 ноября на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу со дня его подписания.

Сумма составит 314,5 млн евро. Заем привлекается на срок до 1 декабря 2023 года «на цели финансирования задач» «Банка развития». Плата за предоставление гарантии правительства взиматься не будет.

Последнее время «Банк развития» активизировал привлечение средств. Он также может получить до конца года 1 млрд рублей от размещения облигаций. Сразу пять выпусков облигаций банка были зарегистрированы в августе.
Источник: thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]