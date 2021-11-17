



Соответствующий указ опубликован 17 ноября на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу со дня его подписания.





Сумма составит 314,5 млн евро. Заем привлекается на срок до 1 декабря 2023 года «на цели финансирования задач» «Банка развития». Плата за предоставление гарантии правительства взиматься не будет.





Последнее время «Банк развития» активизировал привлечение средств. Он также может получить до конца года 1 млрд рублей от размещения облигаций. Сразу пять выпусков облигаций банка были зарегистрированы в августе.