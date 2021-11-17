Фермеры говорят, что держать свиней не выгодно и тяжело, а самих хозяйств в стране не так и много. Плюс ко всему взлетели цены на корма. Куски для тушения сейчас можно купить за 80 грн ($1 = 26,4 грн), сальные обрезки – за 20 грн, а самое дорогое сало "генеральское" – 350 грн/кг. Через полгода цены будут еще выше.





Отмечается, что дефицит сала появился в первую очередь потому, что все хозяйства в Украине перешли на так называемые мясные породы свиней. На них был больший спрос и выращивать их проще.





За 1 кг живого веса мясокомбинаты сейчас дают 48 грн. Причем мясо в Украине намного дешевле сала. Кстати, до 10% употребляемого гражданами сала – импорт.





В ноябре стоимость соленого сала составила 185 грн/кг. Это на 40 грн дороже, чем в сентябре.







