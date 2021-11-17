Стоимость корзины валют подскочила на 0,40% до максимума почти за две недели, но ещё в понедельник она находилась на минимуме за 455 дней (15 месяцев).





Доллар подорожал уже пятый раз подряд, но сегодня он сделал это значительно сильнее, чем обычно. Всего за день курс доллара улетел вверх на 0,0169 BYN — это максимальное суточное укрепление почти за два последних месяца.





Американец остановился на отметке 2,4848 BYN/USD — максимуме за 41 день.





За пять дней роста стоимость доллара рванула вверх почти на пять копеек (0,0498 BYN), а с начала ноября уже на 0,0622 BYN.





Напомним, что по итогам октября был рекордный минус за последние полтора года — 0,0910 BYN.





Евро начал торги снижением, но к завершению торговой сессии смог подорожать и он, хотя всего на 0,0007 BYN до 2,8063 BYN/EUR.





Успехи евро не так значительны, как у доллара. За последние четыре дня он укрепился всего на 0,0051 BYN, а до этого находился на минимуме почти за 16 месяцев.





Курс российского рубля подскочил на 0,0140 BYN до 3,4144 BYN/100 RUB и оттолкнулся от минимума за 82 дня.





За предыдущие четыре дня непрерывного снижения стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0468 BYN.





Московская биржа

Российский рубль опять подешевел к доллару на торгах в Москве.





Банк России ещё раз повысил курс доллара. Это уже пятый раз подряд. Так, официальный курс доллара на завтра вырос на 27 копеек до 72,8228 RUB/USD — максимума за 42 дня с 5 октября.





Официальный курс евро на завтра снизился на 17 копеек до 82,3553 RUB/EUR.