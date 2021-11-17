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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики

Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети автоматически

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики
Минэнерго Беларуси сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием системы автоматической защиты. 

Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. «Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — утверждают в Минэнерго.

Напомним, что это уже очередное отключение - только в этом году таких отключений было несколько, последнее длилось более 2 месяцев. 

Но уже в самое ближайшее время анонсировано включение в работу второго энергоблока.
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