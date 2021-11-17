Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. «Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — утверждают в Минэнерго.

Напомним, что это уже очередное отключение - только в этом году таких отключений было несколько, последнее длилось более 2 месяцев.





Но уже в самое ближайшее время анонсировано включение в работу второго энергоблока.



































