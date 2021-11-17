Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики
Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети автоматически
Минэнерго Беларуси сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.
Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. «Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — утверждают в Минэнерго.
Напомним, что это уже очередное отключение - только в этом году таких отключений было несколько, последнее длилось более 2 месяцев.
Но уже в самое ближайшее время анонсировано включение в работу второго энергоблока.
12:04 17/11/2021
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