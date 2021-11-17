Генеральный прокурор Огайо Дэйв Йост от имени пенсионного фонда государственных служащих штата, который инвестировал сбережения в акции техгиганта, подал в суд на компанию Meta, ранее известную как Facebook, и лично на Марка Цукерберга, финансового директора Дэвида Венера и Ника Клегга, вице-президента по глобальным вопросам.





В 24-страничном иске о нарушении федерального закона о ценных бумагах, говорится, что недавние разоблачения и обнародованные внутренние документы Facebook привели к падению акций и потере пенсионным фондом и другими инвесторами более 100 миллиардов долларов.





«Этот вопрос возник из-за вопиющего нарушения Facebook общественного доверия. Компания сознательно эксплуатирует своих наиболее уязвимых пользователей, в том числе детей во всем мире, для увеличения корпоративной прибыли.





Ответчики неоднократно вводили в заблуждение инвесторов и общественность о том, что использование продуктов компании не вредит детям, что она принимает агрессивные и эффективные меры по прекращению распространения вредоносного контента.





Инвесторы Facebook узнали правду, когда бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хоген обнародовала внутренние документы, из которых следует, что ответчики знали, что платформы Facebook способствуют возникновению разногласий, незаконной деятельности, экстремизму и причиняют значительный вред пользователям, особенно детям, но компания отказывается решать эти проблемы», - говорится в иске прокуратуры Огайо.





Все началось 13 сентября, когда газета «Уолл-стрит джорнэл» опубликовала первую из целой серии разоблачительных статей, основанных на информации из внутренних расследований Facebook, документы о которых СМИ предоставила Фрэнсис Хоген.





Бывшая сотрудница и информатор выступила перед Конгрессом США и дала показания о том, что техгигант знает о вредоносном влиянии социальной сети Instagram на детей и подростков, в особенности девочек, но не разглашает эти данные.





Волна общественного негодования или стремление Марка Цукерберга уйти от узкого представления о его компании исключительно как социальной сети привели к тому, что 28 октября Facebook объявил о смене имени на Meta. Но ребрендинг не защитил компанию от судебных тяжб.





В заявлении генерального прокурора Огайо говорится, что истцы не только попытаются «возместить утраченную стоимость, но и требуют от Facebook проведения значительных реформ, чтобы гарантировать, что компания не вводит общественность в заблуждение относительно своей внутренней практики».





По сообщениям американских СМИ, представитель компании Meta объявил, что «иск необоснованный» и техгигант будет «решительно защищаться».