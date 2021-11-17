Сначала минувшей осенью прекратили кредитовать государственные программы, а вот недавно, заявили, что кредитование частных проектов даже не будут рассматривать, пишет Инфобанк





ЕБРР (англ. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) – является одним из четырех региональных банков развития и имеет политический мандат.





Акционеры ЕБРР, учреждая банк в 1991 году после окончания” холодной войны“, определили, что ”цель ЕБРР состоит в том, чтобы, внося вклад в экономический прогресс и реконструкцию, содействовать переходу к открытой экономике, а также развитию частной и предпринимательской инициативы в странах Центральной и Восточной Европы, приверженных основополагающим принципам многопартийной демократии, правового государства, уважения прав человека и рыночной экономики“.





Акционерами ЕБРР являются 70 стран, ЕС и ЕИБ. Каждый акционер имеет собственного представителя (и его заместителя) в Совете управляющих ЕБРР, являющегося высшим руководящим органом Банка





около 2,9 млрд. евро. Можете посмотреть проекты сотрудничества ЕБРР с государственными структурами, по информации Министерства экономики РБ : "... Общий объем финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР за период с 1992 по 2019 год, составил





В 2019 году Республикой Беларусь с ЕБРР заключены соглашения на сумму около 390 млн. евро, что превышает объем о� �раций за 2018 год (360 млн. евро).





В рамках совместного направления работы с ЕБРР по повышению устойчивости и качества услуг государственной инфраструктуры с ЕБРР реализуется ряд инвестиционных проектов в области жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.





В 2019 году было заключено 3 кредитных соглашения с общим объемом предоставляемого Республике Беларусь финансирования 301,3 млн. евро..."

С помощью ЕБРР в 2019 году хотели продать Белинвестбанк:





" .. Сделка с ЕБРР относительно приватизации Белинвестбанка обсуждалась 22 ноября в Лондоне на встрече премьер-министра с Юргеном Ригтеринком. "По возвращении в Минск мы уточнили методику оценки стоимости банка по доходному методу. Я хотел бы отдельно обсудить подходы по Белинвестбанку и вопросы, которые мы рассматривали на встрече в Лондоне. Еще раз хочу заверить, что правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца этой сделки", - отметил Сергей Румас..."





Так же ЕБРР активно работал с частным бизнесом в Беларуси, в том числе через специальные программы кредитования через белорусские банки:

Еще в марте 2020 года ЕБРР активно сотрудничал с Беларусью и планировались средства на поддержку бизнеса пострадавшего от пандемии: " ... "Задачи ЕБРР в Беларуси остаются прежними - поддержка частных банков, малого и среднего бизнеса, инфраструктурных проектов. В существующих условиях суммарный объем финансирования белорусских проектов в этом году может составить порядка 400 млн евро", - сказал представитель пресс-службы...





"Белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам - ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики", - говорится в сообщении пресс-службы Совмина Беларуси...





...В сообщении поясняется, что Беларусь рассчитывает на расширение мандата ЕБРР с целью кредитования крупных государственных предприятий, которые понесли наибольшие издержки на фоне глобального ухудшения экономической ситуации. В первую очередь, речь идет об основных транспортных компаниях - Белорусской железной дороге, Национальной авиакомпании "Белавиа"..."

Финансовый сектор Беларуси получил кредиты от ЕБРР на 143 000 000 евро.





Деньги получали БНБ Банк, Приорбанк, МТБанк, Банк Дабрабыт, Белинвестбанк, Белгазпробанк, Банк БелВЭБ, БПС Сбербанк, а также лизинговые компании.

В августе 2020 году ЕБРР прекратил кредитование государственных проектов, а 16 ноября 2021 года обьявил о прекращении кредитования и частных проектов:





"Руководство Банка сообщило акционерам на прошлой неделе, что оно прекратит выносить проекты частного сектора в Беларуси на утверждение совета директоров", сообщили Devex источники, знакомые с обсуждениями.





Акционеры ЕБРР, в том числе Соединенные Штаты, Россия, Китай, все 27 государств— членов Европейского Союза и Европейская комиссия, на прошлой неделе были проинформированы руководством о событиях в восточноевропейской стране, которая пытается заставить мигрантов пересечь ее границу с ЕС.





Комиссия была в числе самых сильных критиков продолжения кредитования, сообщил один из источников Devex, в то время как Россия выступила в защиту белорусских властей. Как только стало ясно, что никакие новые проекты для Беларуси не пройдут, руководство объявило о своем намерении не предлагать дальнейшее кредитование даже частным компаниям..."





Что это значит?





Дешевых кредитов в валюте от ЕБРР не будет, соответственно белорусские банки не смогут предлагать своим клиентам такие условия как раньше, в совместных проектах с ЕБРР.





Впрочем, пока никаких официальных комментариев от руководства ЕБРР не прозвучало.