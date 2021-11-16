Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем письме.





Напомним, что в августе 2021 года МВФ было принято решение о распределении специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда. По нему страны-участницы МВФ получили более 650 миллиардов долларов. Беларуси также досталось 923 млн. долларов.





Однако SDR – это не живые деньги, а резервный актив. Они по умолчанию зачисляются в золотовалютные резервы страны. SDR можно использовать в межстрановых расчетах или для межнациональных сделок на уровне стран. Конечно, если контрагент будет согласен. Также SDR можно конвертировать в другую, более твердую валюту.





Принятое МВФ решение подверглось сильной критики среди белоруской оппозиции, хотя уже тогда высказывалось мнение, что Минску будет очень трудно воспользоваться выделенными средствами SDR в связи с наложенными США и Евросоюзом финансовыми санкциями.





Накануне стало известно, что это мнение имело под собой все основания.





Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем ответе на обращение написал, что ЕС не допустит обмена SDR, выделенные МВФ Беларуси, на евро ни в одном центральном банке стран Евросоюза.





По мнению Борреля основанием для блокировки такого обмена выступает тот факт, что это будет являться нарушением установленного запрета на оказание инвестиционных услуг режиму Лукашенко, регламентированного санкциями ЕС.





В обоснование верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности сослался на п. 16 Резолюции Европарламента по Беларуси, которая призывает «государства-члены координировать свои действия с международными партнерами в многосторонних организациях, таких как МВФ, чтобы ограничить выделение средств Беларуси и заморозить любое сотрудничество с ней».