Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» уведомили правительство Беларуси о приостановке поставок обуви в страну из-за проблем с маркировкой, которая стартовала там 1 ноября 2021 г. Письмо этих компаний было направлено в местное министерство по налогам и сборам ( «Ведомости» ознакомились с его копией).





Представитель последнего его получение подтвердил и отметил, что оно «находится на рассмотрении».





Компании сетуют, в частности, на сложности, которые возникают при попытке внести в локальную систему мониторинга информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца, следует из документа. В этом случае система выдает ряд ошибок, препятствующих вводу таких товаров в оборот.





Проблема носит массовый характер, в результате чего авторы письма рискуют быть привлеченными к административной ответственности по ст. 13.24 белорусского КоАПа (предусматривает штраф до 50% от стоимости предмета нарушения). Некоторые отправители уже были вынуждены прекратить поставки в Беларусь, другая часть может остановить их до конца месяца, говорит человек, участвовавший в написании письма. Конкретные компании он не назвал.





«Спортмастер» пока поставки не приостанавливал, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он выразил надежду, что проблема все же будет решена в ближайшее время. Какая доля в продажах «Спортмастера» приходится на Беларусь, он не сказал, уточнив лишь, что этот ��ынок важен для компании.





А вот Lamoda, по словам представителя интернет-ритейлера, поставки приостанавливала, но частично их уже возобновила. Он объясняет это тем, что некоторые проблемы с маркировкой были решены, не уточнив детали. Он также не стал называть долю Белоруссии в общем объеме продаж, но отметил, что почти каждый второй заказ компании в этой стране содержит обувь. Представители «Детского мира» и Nike на запросы «Ведомостей» не ответили.





Поставки продукции в Беларусь идут через Россию, поэтому производителям и импортерам приходится приобретать коды дважды – сначала у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а затем у белорусского оператора «Белбланкавыд», поясняет вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии (Nike, Adidas, Forward и др.) Дмитрий Вишняков.





По его словам, компании не могут ввезти или выпустить в России немаркированный товар, даже если он предусмотрен исключительно для экспорта. Перестраивать логистику для зарубежных компаний также невыгодно, отмечает эксперт.





Вишняков не стал раскрывать, какая доля продаж производителей спортивной обуви приходится на Беларусь, а также оценивать убытки от приостановки поставок в эту страну. Имеющихся там немаркированных остатков, находящихся в продаже, хватит на 1–3 месяца, уточняет он. Запрос в «Белбланкавыд» остался без ответа.





Представитель ЦРПТ пояснил, что сложности в Белоруссии вызваны тем, что местные нормативные требования к маркировке противоречат российским, несмотря на то что были приняты позже. При ввозе товара в страну от производителей и импортеров требуется предоставить более подробную информацию, чем в России, из-за этого и возникают ошибки, пояснил он.





Почти 30% общего объема экспорта российской обуви, по данным Федеральной таможенной службы на 2020 г., приходилось на Беларусь. По итогам прошлого года в эту страну было ввезено 7,3 млн пар, тогда как всего в нашей стране на экспорт было произведено 25,9 млн пар.





У российских производителей и продавцов обуви есть проблемы с поставками не только в Белоруссию. Вишняков говорит, что некоторые компании (какие именно – он не уточнил) уже приостановили дистрибуцию в Казахстан, так как там российские коды и вовсе не признаются.