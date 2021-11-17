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Почти 80% бюджета столицы обеспечено негосударственным сектором

Предприятиями негосударственного сектора экономики обеспечено 78,9% всех поступлений в бюджет Минска за январь-октябрь текущего года, сообщили в пресс-службе министерства по налогам и сборам во вторник.

"В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 78,9%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,3%. На организации государственного сектора приходится 21,1% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,0%, на физических лиц – 1,6%", - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс-Запад.

 По состоянию на 1 ноября, в столице осуществляют деятельность 140,7 тыс. субъектов хозяйствования: 58,8 тыс. организаций и 81,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 267,2 тыс. физлиц.


Число субъектов негосударственного сектора экономики составляет 138,1 тыс., госсектора - 2,6 тыс. 
"Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму Br10,8 млрд и Br 2,9 млрд соответственно", - проинформировали в МНС.
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