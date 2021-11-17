В 2020-м по отношению к 2019-му рост выручки от реализации ими товаров, продукции, работ и услуг достигал 3,4 раза.





Выручка от реализации за пределы Беларуси в январе–сентябре 2021-го увеличилась в 3 раза — с 36,8 млн рублей до 112,2 млн рублей — и составила 43,7% общего объёма. В прошлом году рост был почти 9-кратным.





Совокупная чистая прибыль резидентов парка составила 13,3 млн рублей. Год назад они закончили с убытком в 45,1 млн рублей, пишет dev.by





К настоящему моменту в парке зарегистрировано 76 резидентов — плюс 11 за год, из них число действующих резидентов составляет 57 компаний — на семь больше, чем в прошлом году. Всего в них работает 1766 человек, что на 84% больше, чем год назад.





Номинальная начисленная средняя зарплата по парку в январе–сентябре составила 2709 рублей.





Инвестиции в основной капитал выросли на 31,5% до 77,3 млн рублей. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учёта задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) сократились на 11,4% до $32,4 млн.



