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Выручка резидентов «Великого камня» за январь-сентябрь выросла вдвое

Согласно оперативным данным Национального статистического комитета Беларуси, за первые 9 месяцев 2021 года компании «Великого камня» заработали 256,8 млн рублей — в 2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

 В 2020-м по отношению к 2019-му рост выручки от реализации ими товаров, продукции, работ и услуг достигал 3,4 раза.

 Выручка от реализации за пределы Беларуси в январе–сентябре 2021-го увеличилась в 3 раза — с 36,8 млн рублей до 112,2 млн рублей — и составила 43,7% общего объёма. В прошлом году рост был почти 9-кратным.

Совокупная чистая прибыль резидентов парка составила 13,3 млн рублей. Год назад они закончили с убытком в 45,1 млн рублей, пишет dev.by

К настоящему моменту в парке зарегистрировано 76 резидентов — плюс 11 за год, из них число действующих резидентов составляет 57 компаний — на семь больше, чем в прошлом году. Всего в них работает 1766 человек, что на 84% больше, чем год назад.

Номинальная начисленная средняя зарплата по парку в январе–сентябре составила 2709 рублей.

Инвестиции в основной капитал выросли на 31,5% до 77,3 млн рублей. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учёта задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) сократились на 11,4% до $32,4 млн.
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