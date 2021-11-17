«Банк развития» привлечет заем ЕАБР на 314,5 млн евро
«Банк развития» привлечет заем ЕАБР под гарантии правительства. Это следует из указа №440 от 15 ноября, который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу со дня его подписания.
Сумма займа составляет 314,5 млн евро. Он привлекается на срок до 1 декабря 2023 года «на цели финансирования задач» «Банка развития». Плата за предоставление гарантии правительства взиматься не будет, пишет reform.by
Контроль за выполнение данного указа возлагается на КГК.
Осенью «Банк развития» активизировал привлечение средств. Он также может получить до конца года 1 млрд рублей от размещения облигаций.
08:34 17/11/2021
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