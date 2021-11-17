«Банк развития» привлечет заем ЕАБР на 314,5 млн евро

«Банк развития» привлечет заем ЕАБР под гарантии правительства. Это следует из указа №440 от 15 ноября, который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу со дня его подписания.