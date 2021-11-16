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Кредиторы забрали у флагманов Беларуси более 53 млрд BYN

В 2021 году продолжают расти выплаты крупных и средних предприятий в пользу кредиторов. На эти цели заемщики отдают весомую долю выручки.


За 8 месяцев 2021-го крупные и средние компании Беларуси направили на погашение кредитов и займов 53,8 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом размер выплат по долгам увеличился на 13,1%, пишут Banki24.by. Чтобы погасить обязательства по кредитам и займам, бизнесы изъяли из оборота эквивалент 26,7% выручки.

Если измерять выплаты по долгам денежными суммами, то больше всего кредиторам отдали флагманы на территории Минска – 13,1 млрд BYN. По сравнению с прошлым годом денежный размер долговой нагрузки на минские компании вырос на 9,6%. Кредиторы забрали у бизнесов около 20,7% выручки – каждый пятый рубль. 

Самый крупный прирост платежей к предыдущему году показали предприятия Гомельской области. В этом регионе кредиторы забрали у заемщиков на 26% больше денег, чем в 2020 году. Рост выплат по Гомельщине связан с оказанием масштабной господдержки одному из валообразующих предприятий региона – Белорусскому металлургическому заводу в Жлобине. 

За 8 месяцев 2021-го флагманы Гомельской области направили кредиторам 11,6 млрд BYN. Удельный вес этих платежей в выручке по региону составил 35,4% – каждый третий рубль. 

Наибольшую долю платежей по долгам в выручке показали компании из Витебской области – 36,7%. На Витебщине идет модернизация производственных мощностей предприятий в составе ОАО «Нафтан». 

За 8 месяцев флагманы Витебской области перечислили в счет погашения долгов 7,6 млрд BYN. Относительно 2020 года размер платежей в регионе увеличился на 19%. 

Особняком стоят компании Брестской области. В этом регионе флагманские бизнесы направили на погашение кредитов и займов 3,5 млрд BYN – меньше, чем в какой-либо другой области. Также предприятия Брестчины изъяли на погашение долгов всего 17,3% от выручки – меньше, чем где-либо в стране.  

По Гродненской области флагманы направили кредиторам 4,2 млрд BYN (22,7% от выручки), по Минской – 9,4 млрд BYN (29,4% выручки), по Могилевской – 4,4 млрд BYN (32,2% выручки). 

Интересно, что по Гродненщине размер платежей в пользу кредиторов сократился к 2020 году на 24,3%. Это единственный регион в 2021-м, в котором выплаты упали к прошлому периоду. 

Больше половины долгов погасили флагманы промышленности – 33,6 млрд BYN за 8 месяцев (+11,2% к 2020 году). В сельском хозяйстве на погашение кредитов и займов было направлено 2,1 млрд BYN (+35,4%), в строительстве – 1,6 млрд BYN (+8,1%), в оптовой торговле – 5,7 млрд BYN (+6,9%), в розничной торговле – 4,7 млрд BYN (+24,8%), на транспорте – 1,9 млрд BYN (+28,2%).
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