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Минфин: налога на богатство в Беларуси не будет, зато перемены ждут интернет-торговлю

В октябре появилась информация том, что в Беларуси могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, то есть богатые должны будут платить государству больше, чем остальные. В Минфине опровергли эти слухи и заявили, что ставка подоходного налога для физлиц останется в размере 13%.


 Зато со следующего года перемены ждут рынок электронной коммерции: зарубежные площадки (Wildberries, Ozon) будут вынуждены платить НДС с оборота, сообщает Onliner.by.

О том, что налога на сверхприбыль в Беларуси не будет, заявил на заседании в Минфине первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, пишет газета «Звезда». В ведомстве считают, что среди белорусов нет большого расслоения по доходам, поэтому желаемого эффекта налоговое новшество не принесет. Кроме того, усложнится налоговое администрирование.

В остальном же налоговую базу в следующем году планируется расширять. Речь идет о зарубежных интернет-площадках, которые сейчас не платят НДС со своего оборота в размере 20%, в отличие от резидентов страны.

«Мы распространим налог на добавленную стоимость на электронную торговлю для нерезидентов. Второе главное направление — совершенствование порядка применения налоговых льгот и их снижение», — сказал первый замминистра Кийко.

На встрече также прозвучало, что налоги формируют сегодня почти 70% госбюджета Беларуси. Более половины поступлений налоговые органы получают от частного сектора, то есть малый и средний бизнес обеспечивает 35% доходов бюджета. По такому показателю в этом году наблюдается рост, отмечают в Минфине.

Также стало известно, что в этом году увеличилось количество резидентов ПВТ — их уже более тысячи. Сумма уплаченных ими налогов выросла более чем в 1,5 раза и за текущие 9 месяцев составила 540 миллионов рублей — это 2,3% доходов бюджета, контролируемых налоговыми органами.
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