Личность и взгляды Омаровой вызвали переполох в американской элите









Президент стоит за нее стеной, пишет Haqqin.az. «Сауле Омарова является чрезвычайно квалифицированным человеком, она была номинирована с учетом ее работы в сфере финансового регулирования», - говорится в специальном заявлении Белого дома.





Однако критики этой кандидатуры Байдена, республиканцы в сенате утверждают, что Омарова – убежденная марксистка, которая может разрушить банковский сектор в Америки, а также похоронить ее нефтяную отрасль.





У 55-летней Сауле Омаровой — редкая для назначения на такую высокую должность биография. Она родилась в Казахстане, окончила среднюю школу города Уральска, а потом переехала в столицу, где поступила в Московский университет. После развала СССР по студенческому обмену между МГУ и Висконсинским университетом переехала в США и осталась там навсегда.





В Америке она сделала головокружительную карьеру. Работала в крупной юридической фирме, потом шесть лет в администрации Джорджа Буша-младшего, была специальным советником Минфина в ранге заместителя министра.





Но «грехи молодости» напоминают о себе. Как пишет интернет–ресурс Daily Caller, в МГУ одна из ее курсовых работ называлась «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции».





Как можно утверждать человека на ключевой пост в Министерство финансов США с марксистскими взглядами, недоумевают сенаторы-республиканцы. Сама госпожа Омарова отрицает, что она по-прежнему разделяет идеи основоположника научного коммунизма. «Когда я поступила в МГУ мне было 18 лет, - говорит она в одном из интервью. - Через год, как и многие мои однокурсники, я стала антикоммунистом. Мы читали запрещенные вещи, слушали Pink Floyd, говорили об Александре Солженицыне».





Однако далеко не все ей верят. Сенаторы даже потребовали, чтобы она принесла на слушания свои тезисы о Марксе на русском, чтобы проверить, не было ли при переводе на английский допущено искажение смысла.





Но даже если Омарова убедит законодателей, что она порвала с коммунистическим прошлым, доказать, что не в ее интересах отстаивать радикальные взгляды «в советском духе» ей будет нелегко. До этого в целом ряде интервью, опираясь на свой опыт работы на Уолл-стрит до и во-время кризиса 2008 года она призывает к упразднению крупных банков, которые имеют активы, превышающие 250 миллиардов долларов, а также намеревается превратить Федеральный резерв в публичный банк, который стал бы принимать от населения депозитные вклады. Однажды она назвала финансовое регулирование, которым, как предполагается ей будет доверено руководить, «asshole industry» (что-то при приблизительном переводе вроде «индустрии задницы»).





Одним из самых громких заявлений Омаровой было следующее: «При переводе депозитов из частных банков в Федрезерв банковская сфера в том виде, в котором мы ее знаем, закончится».





Ну как после этого республиканцам не сделать стойку? Тем более, что радикальные проекты Омаровой предполагают также реформирование нефтегазовой индустрии. «Большое количество не главных игроков в этой сфере, возможно, обанкротятся, - говорит она. - По крайней мере, мы хотим их банкротства, если намерены бороться с климатическими изменениями».





И эти громкие заявления, считают ее недруги, также свидетельствуют о «радикальных методах» решения экономических проблем, которые не учитывают социальные факторы. «Многие потеряют работу из-за того, что она будет поддерживать такую политику», - говорит основатель American Accountability Foundation Томас Джонс. – Люди не смогут отправлять своих детей в колледжи, не смогут получать ипотеку из–за марксистских взглядов Сауле Омаровой. Она хочет, чтобы государство управляло всей экономикой, а этого можно добиться, лишь разрушив нефтегазовую промышленность».





Скептиков немало и среди демократов. «Джо Байден не является социалистом, но у его кандидатуры на роль банковского регулятора весьма радикальные взгляды», - пишет Washington Post.





Но среди сенаторов, которые будут утверждать кандидатуру Омаровой немало и защитников. «Раньше я думал, что маккартизм (гонение на членов компартии и сторонников левых взглядов в 50-ые годы) выброшен на свалку истории, - говорит сенатор Шеррод Браун, председатель банковского комитета верхней палаты. - Мы должны чествовать и поощрять таких людей, как Сауле Омарова, у которой хватило мужества порвать с репрессивной коммунистической системой».





Однако при голосовании в сенате, где все 50 республиканцев совершенно точно выступят против ее утверждения, достаточно будет одного голоса демократа, чтобы провалить кандидатуру Омаровой. В последнее время дела для соратников Байдена по партии идут из рук вон плохо. Инфляция, которая достигла планки в 6.2 процента — самого высокого уровня за последние 3 года, как пишет CNN, «является ночным кошмаром для президента».





Захотят ли в этих условиях сенаторы утверждать человека, чья деятельность вызвала такие противоречивые, часто полярные оценки? Но говорят, что Сауле Омарова не зря училась в СССР, она сумеет защитить себя, проявив «большевистский характер».