+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Марксистка Омарова из СССР займет высокий пост в Минфине США

Если назначение этой дамы на высокий пост в министерстве финансов США пройдет, это будет сенсационный прецедент в истории Америки. На должность руководителя Управления финансового контроля США президент Джо Байден предлагает кандидатуру Сауле Омаровой, профессора права Корнельского университета и специалиста в области финансового регулирования.

Личность и взгляды Омаровой вызвали переполох в американской элите


Президент стоит за нее стеной, пишет Haqqin.az. «Сауле Омарова является  чрезвычайно квалифицированным человеком, она была номинирована с учетом ее работы в сфере финансового регулирования», - говорится в специальном заявлении Белого дома.

Однако критики этой кандидатуры Байдена, республиканцы в сенате утверждают, что Омарова – убежденная марксистка, которая может разрушить банковский сектор в Америки, а также похоронить ее нефтяную отрасль.

У 55-летней Сауле Омаровой — редкая для назначения на такую высокую должность биография. Она родилась в Казахстане, окончила среднюю школу города Уральска, а потом переехала в столицу, где поступила в Московский университет. После развала СССР по студенческому обмену между МГУ и Висконсинским университетом переехала в США и осталась там навсегда.

В Америке она сделала головокружительную карьеру. Работала в крупной юридической фирме, потом шесть лет в администрации Джорджа Буша-младшего, была специальным советником Минфина в ранге заместителя министра.

Но «грехи молодости» напоминают о себе. Как пишет интернет–ресурс Daily Caller, в МГУ одна из ее курсовых работ называлась «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции».

Как можно утверждать человека на ключевой пост в Министерство финансов США с марксистскими взглядами, недоумевают сенаторы-республиканцы. Сама госпожа Омарова отрицает, что она по-прежнему разделяет идеи основоположника научного коммунизма. «Когда я поступила в МГУ мне было 18 лет, - говорит она в одном из интервью. - Через год, как и многие мои однокурсники, я стала антикоммунистом. Мы читали запрещенные вещи, слушали Pink Floyd, говорили об Александре Солженицыне».

Однако далеко не все ей верят. Сенаторы даже потребовали, чтобы она принесла на слушания свои тезисы о Марксе на русском, чтобы проверить, не было ли при переводе на английский допущено искажение смысла.

Но даже если Омарова убедит законодателей, что она порвала с коммунистическим прошлым, доказать, что не в ее интересах отстаивать радикальные взгляды «в советском духе» ей будет нелегко. До этого в целом ряде интервью, опираясь на свой опыт работы на Уолл-стрит до и во-время кризиса 2008 года она призывает к упразднению крупных банков, которые имеют активы, превышающие 250 миллиардов долларов, а также намеревается превратить Федеральный резерв в публичный банк, который стал бы принимать от населения депозитные вклады. Однажды она назвала финансовое регулирование, которым, как предполагается ей будет доверено руководить, «asshole industry» (что-то при приблизительном переводе вроде  «индустрии задницы»).

Одним из самых громких заявлений Омаровой было следующее: «При переводе депозитов из частных банков в Федрезерв банковская сфера в том виде, в котором мы ее знаем, закончится».

Ну как после этого республиканцам не сделать стойку? Тем более, что радикальные проекты Омаровой предполагают также реформирование нефтегазовой индустрии. «Большое количество не главных игроков в этой сфере, возможно, обанкротятся, - говорит она. - По крайней мере, мы хотим их банкротства, если намерены бороться с климатическими изменениями».

И эти громкие заявления, считают ее недруги, также свидетельствуют о «радикальных методах» решения экономических проблем, которые не учитывают социальные факторы. «Многие потеряют работу из-за того, что она будет поддерживать такую политику», - говорит основатель American Accountability Foundation Томас Джонс. – Люди не смогут отправлять своих детей в колледжи, не смогут получать ипотеку из–за марксистских взглядов Сауле Омаровой. Она хочет, чтобы государство управляло всей экономикой, а этого можно добиться, лишь разрушив нефтегазовую промышленность».

Скептиков немало и среди демократов. «Джо Байден не является социалистом, но у его кандидатуры на роль банковского регулятора весьма радикальные взгляды», - пишет Washington Post.

Но среди сенаторов, которые будут утверждать кандидатуру Омаровой немало и защитников. «Раньше я думал, что маккартизм (гонение на членов компартии и сторонников левых взглядов в 50-ые годы) выброшен на свалку истории, - говорит сенатор Шеррод Браун, председатель банковского комитета верхней палаты. - Мы должны чествовать и поощрять таких людей, как Сауле Омарова, у которой хватило мужества порвать с репрессивной коммунистической системой».

Однако при голосовании в сенате, где все 50 республиканцев совершенно точно выступят против ее утверждения, достаточно будет одного голоса демократа, чтобы провалить кандидатуру Омаровой. В последнее время дела для соратников Байдена по партии идут из рук вон плохо. Инфляция, которая достигла планки в 6.2 процента — самого высокого уровня за последние 3 года, как пишет CNN, «является ночным кошмаром для президента».

Захотят ли в этих условиях сенаторы утверждать человека, чья деятельность вызвала такие противоречивые, часто полярные оценки? Но говорят, что Сауле Омарова не зря училась в СССР,  она сумеет защитить себя, проявив «большевистский характер».
Источник: Евгений Бай
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]