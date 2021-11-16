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Однако поиски нового инвестора, который переделает исторические постройки в жилые дома, продолжаются — на 13 декабря назначены очередные торги. При этом начальный ценник «урезали» сразу на 50%, пишет «Вечерний Гродно».





На казарменном положении

Конкретно про эти казармы на Щорса «Вечерний Гродно» регулярно сообщал с 2016 года, и в связи с этим наши постоянные читатели в курсе происходивших с ними событий. Но если вы почему-то не знаете всей предыстории относительно бывших царских казарм, а затем и общежитий, то вот вам несколько ссылок, после которых никаких вопросов о судьбе этих зданий остаться не должно.





И сколько казармы стоят сейчас?





Напомним, сейчас обе казармы пустуют. При этом последние жильцы из «четверки» (Щорса, 4) были отселены этой весной. На 20 октября был назначен первый аукцион, на котором можно было купить как обе казармы вместе, так и по отдельности. «Двойка» оценивалась минимум в 1 млн 440 тысяч рублей, а «четверка» — в 1 млн 257 тысяч рублей. Согласно новому генплану Гродно, этот участок должен быть застроен низкоэтажной жилой застройкой. Это значит, что обе казармы предложат на аукционе с обязательным условием их реконструкции под жилье.





Однако, как мы уже сказали, никто казармами так и не заинтересовался. Поэтому на 13 декабря назначены вторые торги, условия которых значительно изменились. Изменения коснулись начальной цены — она уменьшилась вдвое. Так, за «двойку» сейчас просят минимум 737 тысяч рублей, а за «четверку» — 647 тысяч рублей.





Что касается остальных требований к покупателю, то они остались прежними. Так как участок, на котором стоят казармы, входит в зону охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей «Исторический центр г. Гродно», то щепетильно надо отнестись к внешнему виду построек. В частности, нельзя будет необоснованно менять характер архитектуры фасада зданий, присущий исторической застройке.





Также покупатель обязан в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи разработать и утвердить проект реконструкции. Саму реконструкцию нужно провести не позднее 3 лет с момента заключения договора. И напоследок выдвинуто условие, связанное с тем, что казармы граничат с в/ч 5522 внутренних войск МВД. Так, между зданиями и военной частью необходимо установить забор высотой не менее 2 метров.

Справка «ВГ»

Изначально казармы на Щорса входили в состав огромного военного городка №11, возводить который начали в конце XIX века, поэтому по мнению некоторых историков данный городок — один из старейших на территории Беларуси. Заложены здания были в 1886 году и окончательно построены через два года. Всего было возведено 9 кирпичных казарм и 13 других строений. Общая смета строительства составила около 650 тысяч рублей.





В разные годы они назывались по-разному: «новые казармы за железной дорогой» или «казармы за вокзалом», иногда — «казармы на Александровской слободке» или «Александровские». Осенью 1914 года тут размещался передвижной госпиталь. В межвоенный период в бывшем царском военном городке находился польский 71-ый Лидский пехотный полк имени Людвика Нарбута. Отсюда же в первые часы ВОВ выдвинулись в район границы части уже советской 29-й танковой дивизии. Во время оккупации тут был организован «Шталаг 324» для пленных советских солдат.