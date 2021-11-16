







Dev.by стал разбираться и запутался. Может, читатели помогут разобраться?





Читатель dev.by несколько дней назад заметил, что перестали работать онлайн-платежи через сервис Google Pay, в котором у него привязана карта Приорбанка.





— Google может использовать добавленные в Google Pay карты в браузере для автозаполнения формы оплаты, — рассказал он. — Но прежде ему нужно сделать верификацию через CVC-код. Сейчас эта операция завершается ошибкой. Я подумал, может, с картой что-то не то, и решил добавить вторую того же банка. Но оказалось, что она не привязывается.





Читатель обратился в банк и узнал от специалиста, что операции Google Pay больше не доступны «по причине участившихся случаев мошенничества».









Этот ответ техподдержки наш читатель воспринял как решение о блокировке Google Pay в отношении всех клиентов банка.





Между тем, Приорбанк нам прислал комментарий, из которого следует, что массовой блокировки сервиса Google Play для клиентов Приорбанка не было, блокируются только те операции, которые вызывают подозрение.





— Чтобы обеспечить безопасность расчётов клиентов и предотвратить их финансовые потери, Приорбанк постоянно проводит мониторинг финансовых операций для выявления организаций торговли (сервиса) с повышенным риском, — ответили в Приорбанке. — Если возникает подозрение на возможную компрометацию данных клиента, то использование карточек для расчётов в таких случаях блокируется.





Такой порядок действий со стороны банка прописан в Общих условиях банковского обслуживания физических лиц и применяется при работе во всех каналах платежей, в том числе в системе Google Pay.





Клиенты могут ознакомиться с Общими условиями обслуживания на сайте priorbank.by в разделе «Частному клиенту» — «Наши продукты» — «Тарифы и документы».





dev.by попросил поэкспериментировать с Google Pay двоих знакомых клиентов Приорбанка, но им не удалось привязать карты к аккаунту. Карта другого банка привязалась.





Но для выводов это слишком маленькая выборка. Возможно читатели dev.by захотят потестить Google Pay и напишут нам в @devby_insight_bot, карты каких белорусских банков позволяют сейчас пользоваться платёжным сервисом, а каких нет.





Напомним, недавно МВД рекомендовало банкам принять меры по борьбе с киберпреступностью, в том числе по умолчанию выпускать банковские платежные карточки без возможности совершать интернет-платежи, установить лимиты по P2P-переводам и др.





Сервис Google Pay запустился в Беларуси в феврале 2021 года в партнёрстве с компанией bePaid. В Беларуси работает web-решение Google Pay, то есть клиенты компаний и интернет-магазинов могут через браузер рассчитываться за товары или услуги. Как отмечалось при запуске сервиса, в Google Pay можно добавить карту любого белорусского банка Visa или Mastercard, главное, чтобы карта могла использоваться для расчётов в интернете.