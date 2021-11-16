







"Результативные экспортные торги нефтепродуктами начали проходить на бирже с начала ноября. Торги продолжаются, и они проходят успешно", сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы БУТБ.





Он пояснил, что сделки с экспортными нефтепродуктами на БУТБ начали заключаться после того, как с 1 ноября БНТД, который ранее являлся оператором Единой торговой площадки концерна "Белнефтехим", прекратил электронные торги всеми нефтепродуктами (за исключением битума).





В то же время, в настоящее время биржа не предоставляет информации об объемах и структуре сделок с экспортируемыми нефтепродуктами. Представитель БУТБ предположил, что такие сведения будут распространяться с начала следующего года.





Экспорт нефти из РФ в Беларусь в I полугодии вырос на 34% до 6,22 млн тонн | Интерфакс-Запад: новости Беларуси и мираКак сообщалось, технически торги экспортными нефтепродуктами начались с 1 сентября, однако реальные сделки на бирже не заключались.





Ранее также сообщалось, что на конец августа для участия в экспортных торгах нефтепродуктами зарегистрировались около 120 иностранных покупателей из более чем 20 стран, в том числе РФ, ЕС, Южной Америки.





Ранее начало торгов нефтепродуктами неоднократно переносилось.





В начале июня БНТД проинформировал, что "осуществляются мероприятия по переводу электронных торгов по реализации нефтепродуктов, продуктов химии и нефтехимии на экспорт с Единой торговой площадки концерна "Белнефтехим" в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".





Начало торгов на БУТБ планировалось с 1 июля 2021 года, но в сообщении оговаривалось, что "с учетом решения организационных и технических задач срок может быть скорректирован". При этом БНТД отмечал, что продолжит проведение торгов нефтепродуктами на экспорт.





С 3 июня начали действовать замороженные с 2015 года санкции США в отношении девяти белорусских предприятий нефтехимического комплекса. В "черный список" Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) США вернулись концерн "Белнефтехим", его торговое представительство в США, "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Полоцк стекловолокно", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина".





В заявлении Минфина США от 19 апреля 2021 года говорится, что запрещаются транзакции не только с подсанкционными компаниями, но и с предприятиями, в которых доля компаний из блэк-листа составляет 50% и более.

Санкции в отношении нефтехимического комплекса были поддержаны Евросоюзом. Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю отдельными видами калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, а также их транзит. В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.





Ранее также сообщалось, что на фоне усиления западных ограничительных мер Беларусь переориентирует логистику экспорта нефтепродуктов, переводя часть поставок из портов Литвы и Латвии в порты РФ.





БУТБ - вневедомственная товарная биржа с годовым оборотом более $2 млрд. Торги идут по секциям металлопродукции, сельхозпродукции, лесопродукции, промышленных и потребительских товаров.





Система продажи нефтепродуктов на экспорт через БНТД действовала в Беларуси с 2005 года, находясь под непосредственным контролем концерна "Белнефтехим".





Традиционно Беларусь экспортирует 10-11 млн нефтепродуктов в год.







