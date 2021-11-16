Фото Светланы Сосонной





О значимости события свидетельствовало большое количество почетных гостей. В мероприятии принимали участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, заместитель министра связи и информатизации РБ Наталья Гордеенко, мэр Бреста Александр Рогачук, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов, начальник Московской железной дороги Михаил Глазков, председатель правления АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» Алексей Гром, консул-советник Генерального консульства РФ в Бресте Павел Морозов.





Регулярное железнодорожное сообщение по маршруту Москва-Брест было открыто 16 ноября 1871 года, пишет Вечерний Брест. В этот день со станции Минск два пассажирских поезда отправились одновременно: один в Москву, а другой в Брест. За полтора столетия по железнодорожной магистрали между Брестом и Москвой было перевезено около 30 миллионов пассажиров и миллиарды тонн грузов.









Как отметил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, стратегическая магистраль востребована не только двумя государствами. Этот маршрут стал надежным участком II Общеевропейского транспортного коридора.





Губернатор Юрий Шулейко подчеркнул, что жители региона обслуживают громаднейшую инфраструктуру брестского железнодорожного узла, в том числе часть масштабного международного проекта по развитию Великого шелкового пути.









В соответствии с программой мероприятия состоялась церемония официального гашения почтового проекта «150 лет железнодорожной магистрали Смоленск – Минск – Брест», который выпущен в обращение к памятной дате.





Был вручен подарок первому пассажиру, который приобрел билет на поезд №28 Брест – Москва отправлением 16 ноября – в день 150-летия железнодорожного сообщения Москва – Брест.



























