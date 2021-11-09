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Великое переселение брендов: теперь Румыния и Марокко вместо Вьетнама и Китая

Новая волна миграции глобального легпрома стартовала: крупнейшие производители одежды и обуви уходят из Юго-Восточной Азии (ЮВА) и переносят производства поближе к основным рынкам сбыта — США и Европе.

Великое переселение брендов: теперь Румыния и Марокко вместо Вьетнама и Китая
Фото AFP

Официальная причина? Угадайте с трех попыток! Правильно: мировой кризис цепочки поставок.

Великое переселение брендов: теперь Румыния и Марокко вместо Вьетнама и Китая
На нашей памяти это уже вторая волна перемещения производственных мощностей легкой промышленности. Первая имела место еще в 2010-х, во время Великой Рецессии: пошивочные производства с высокой долей ручного труда переместились из Китая, где резко подорожала рабочая сила, в другие страны ЮВА. Нынешняя миграция на самом деле начиналась еще в доковидные времена: например, при Дональде Трампе в 2017–2019 гг. Америка внезапно снова научилась шить джинсы, способные конкурировать по цене с китайскими и вьетнамскими. Но одних джинсов или гигиенических масок маловато, чтобы заинтересовать крупного заказчика дешевого ширпотреба — международные ретейлерские сети. На этот раз все серьезнее. «Ретейлеры утрачивают любовь к Азии. Запутанные цепочки поставок вынуждают производителей уходить на Балканы и в Латинскую Америку», — пишут журналисты Сиддхарт Кавале и Корина Понс в материале агентства Reuters.

МИРОВЫЕ АТЕЛЬЕ МЕНЯЮТ АДРЕСА

Крупные компании по производству одежды и обуви переносят фабрики в страны, расположенные поближе к их американским и европейским магазинам, страдая от возо� �овления случаев дельта-варианта коронавируса во Вьетнаме и Китае, которые замедлили или закрыли производства на несколько недель в начале этого года.

Эта информация была обнародована на фоне масштабных проблем с поставками, увеличивающих затраты и вынуждающих компании переосмыслить свои глобальные цепочки поставок из недорогих производственных центров в Азии.

Последним примером является испанский модный ретейлер Mango, пишет Оfficelife.media,  который в пятницу сообщил Reuters, что ускорил процесс наращивания местного производства в таких странах, как Турция, Марокко и Португалия. В 2019 году компания в основном поставляла свою продукцию из Китая и Вьетнама. Mango заявила Reuters, что в 2022 году значительно увеличит количество продукции, производимой в Европе на местном уровне.


Аналогичным образом американский обувной ретейлер Steve Madden 10 ноября  заявил о прекращении пошива во Вьетнаме и переводе 50% своего производства обуви из Китая в Бразилию и Мексику, в то время как знаменитый производитель резиновых сабо Crocs в прошлом месяце сообщил о перемещении производства в ряд стран, включая Индонезию, а также Боснию и Герцеговину.

Болгария, Украина, Румыния, Чешская Республика, Марокко, Турция — вот далеко не полный перечень стран, снова вызвавших интерес у производителей одежды и обуви, хотя большую долю одежды для американских и европейских специализированных сетей продолжает производить Китай.

«Мы наблюдаем значительный рост грузоперевозок в бывших советских республиках... Большой рост также в Венгрии и Румынии», — говорит Барри Конлон, исполнительный директор компании по управлению рисками в цепочках поставок Overhaul.

Справка Office Life

Экспорт одежды из Турции, согласно данным турецких Союза производителей одежды и Совета по одежде, достигнет $20 млрд в 2021 г., что является рекордно высоким показателем, обусловленным резким увеличением заказов из ЕС. В 2020 г. экспорт одежды из Турции составлял $17 млрд. Экспорт текстиля, кожи и обуви из Боснии и Герцеговины в первой половине 2021 г. составил 739,56 млн местных марок ($436,65 млн), превысив показатели за весь 2020 г.
«Многие компании из ЕС, который является нашим самым важным торговым партнером, ищут новых поставщиков и новые цепочки поставок на балканском рынке», — говорит профессор Мурис Поздерац, секретарь Ассоциации текстиля, одежды, кожи и обуви Боснии и Герцеговины.

Справка Office Life

Экспорт одежды по состоянию на конец августа 2021 г. из Гватемалы, где компания Nordstrom значительно увеличила объем производства одежды под частными марками в 2020 г., составил чуть более $1 млрд, что на 34,2% больше, чем в 2020 г., и даже на 8,8% больше, чем в допандемийном 2019-м.
Безусловно, многие компании по-прежнему сильно зависят от Вьетнама, где недавние остановки производства привели к значительным сбоям. Правительство Вьетнама заявило в октябре, что в этом году оно при худшем сценарии не достигнет целевого показателя по экспорту одежды на уровне $5 млрд из-за последствий ограничений, связанных с коронавирусом, и нехватки рабочих рук.

Справка Office Life

Производственные инспекции (показатель, определяющий производственные заказы розничных торговцев) во Вьетнаме упали на 40% в III квартале 2021 г. по сравнению со II кварталом 2021 г., при этом производство в течение этого периода стремительно переместилось в Бангладеш, Индию и Камбоджу.

Показатели проверок во Вьетнаме все еще оставались на более низком уровне в IV квартале с небольшим повышением в конце октября, говорит Матье Лабасс, вице-президент QIMA, компании по контролю качества и аудиту цепочки поставок, представляющей более 15 тыс. брендов.

Производитель одежды VF Corp и производитель верхней одежды Columbia Sportswear оказались среди компаний, которые предупредили о задержках с выпуском осенних и весенних коллекций, а в некоторых случаях — о недостаточном ассортименте.

Майкл Корс, представляющий производителя сумок Capri Holdings, заявил в среду, что у него не будет запасов, которые он хотел бы предложить покупателям для рождественского курортного сезона, в то время как производитель спортивного снаряжения Under Armour сообщил в минувший вторник об отмене заказов на закупку во Вьетнаме с целью попросту «помочь фабрикам восстановиться и наверстать упущенное».

Великое переселение брендов: теперь Румыния и Марокко вместо Вьетнама и Китая

ОТ РЕДАКЦИИ: «ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ»

Видимо, пандемия COVID-19 и кризис цепочки поставок выступили своеобразными триггерами массовой миграции модных брендов из ЮВА. Финансовое положение крупных сетей обуви и одежды напрямую зависит от регулярности поставок, позволяющих поддерживать и обновлять как ассортимент, так и склад. Когда стало ясно, что партнеры в Китае, Вьетнаме и т.п. не в состоянии обеспечить своевременную поставку, моментально были задействованы альтернативные сценарии. То, насколько быстро это произошло, свидетельствует о наличии заранее подготовленных планов и производственных площадок. То есть миграция мирового легпрома, скорее всего, готовилась (по крайней мере на проектном уровне) еще до пандемии. Напомним: в Беларуси официальные спикеры «Беллегпрома» (и не только) стали активно обсуждать импортозамещение и протекционизм в начале 2020 года.

Перетряска глобального рынка производства одежды и обуви на заказ и по лицензии может позитивно сказаться на белорусской легкой промышленности. Во-первых, значение имеет транспортное плечо — близость к рынкам сбыта. Во-вторых, трудовые ресурсы стран Балкан и Магриба ограниченны: в сумме и по отдельности они не заменят страны ЮВА. В-третьих, санкции рано или поздно будут отменены, а вот процесс миграции мирового ателье явно займет не один год.
Источник: Борис Сумароков
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