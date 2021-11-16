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Купить гособлигации не нашлось желающих

Минфин сообщает, что 16 ноября не состоялся аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций на площадке Белорусской валютно-фондовой биржи. Регулятор не собрал заявок от потенциальных покупателей.

Ранее  Минфин предложил инвесторам формат открытой продажи в торговой системе БВФБ на аукционе процентных ставок. Номинал продаваемых бумаг — 1000 рублей. Предлагаемый срок обращения — 548 дней с погашением 18 мая 2023 года.

Минфин предлагал постоянный процентный доход по ставке, которую должен был определить аукцион. Минимальный лот, который можно было купить, — 1 облигация.
Officelife.media
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