Купить гособлигации не нашлось желающих
Минфин сообщает, что 16 ноября не состоялся аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций на площадке Белорусской валютно-фондовой биржи. Регулятор не собрал заявок от потенциальных покупателей.
Ранее Минфин предложил инвесторам формат открытой продажи в торговой системе БВФБ на аукционе процентных ставок. Номинал продаваемых бумаг — 1000 рублей. Предлагаемый срок обращения — 548 дней с погашением 18 мая 2023 года.
Минфин предлагал постоянный процентный доход по ставке, которую должен был определить аукцион. Минимальный лот, который можно было купить, — 1 облигация.
19:58 16/11/2021
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