Новая криптовалюта HUSKYX подорожала в 800 раз
Новой самой быстрорастущей криптовалютой стала HUSKYX. Всего через несколько дней после появления стоимость криптовалюты взлетела в 800 раз.
Изображение носит иллюстративный характер
Согласно данным Coinmarketcap, монетами начали торговать 9 ноября, при этом активный рост курса HUSKYX начался 14 ноября. Всего за 24 часа стоимость монет взлетела $0,000000004089 до $0,000001878, а в итоге увеличилась до $0,0000033, , пишет nv-online.info со ссылкой на ixbt.com.
Сегодня с утра курс достиг максимума и началась небольшая корректировка, хотя судя по графику никакого резкого падения нет.
Не стоит забывать о том, как недавно криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» за несколько часов выросла в 75 раз и обрушилась почти до нуля.
19:03 16/11/2021
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