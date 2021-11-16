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Согласно данным Coinmarketcap, монетами начали торговать 9 ноября, при этом активный рост курса HUSKYX начался 14 ноября. Всего за 24 часа стоимость монет взлетела $0,000000004089 до $0,000001878, а в итоге увеличилась до $0,0000033, , пишет nv-online.info со ссылкой на ixbt.com.





Сегодня с утра курс достиг максимума и началась небольшая корректировка, хотя судя по графику никакого резкого падения нет.





Не стоит забывать о том, как недавно криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» за несколько часов выросла в 75 раз и обрушилась почти до нуля.