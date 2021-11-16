



Ранее в 2020 году Лукашенко ввел своим указом новый экологический налог и увеличил с 18% до 50% налог для компаний, которые занимаются транзитом и поставками нефтепродуктов трубопроводным транспортом.





"Мы изучаем этот вопрос. Это же активы, это люди прежде всего. Нельзя просто взять и закрыть. В этом году мы еще поработаем", - ответил Максим Гришанин на вопрос о продолжении или остановке деятельности белорусской "дочки".





В распоряжении Sputnik оказалось коллективное обращение профсоюза работников предприятия "Запад-Транснефтепродукт", которое они направили Лукашенко.





В нем в частности, говорится о том, что введение новых сборов привело к тому, что только "за 8 месяцев 2021 года предприятие сработало с убытком в размере 16 миллионов рублей, а к концу года ожидается убыток в размере 41 миллиона рублей (около 15 миллионов долларов – Sputnik)".





Руководство белорусской "дочки" компании "Транснефти", несмотря на сложившиеся условия выплачивает зарплату сотрудникам "за счет прибыли прошлых лет, которую учредитель оставил на развитие предприятия. Но уже в декабре текущего года эти деньги будут израсходованы".





После этого появится угроза полной остановки "Запад-Транснефтепродукт", что в свою очередь приведет к сокращению 500 рабочих мест и прекращению поступлений налогов в бюджет Беларуси.





"Существует реальная угроза потери рабочих мест, снижения заработной платы и невыплаты социальных льгот 753 работникам и 333 пенсионерам, (а это более 2000 человек, членов семей) проживающих на территории четырех областей, в том числе в сельской местности, где найти работу затруднительно", - приводит доводы профсоюз предприятия.





Ранее в интервью Sputnik генеральный директор "Запад-Транснефтепродукт" Владимир Леонов рассказал, что "с введенной дополнительной налоговой нагрузкой транспортировка нефтепродуктов становится непривлекательной".





По словам гендиректора, компания предлагала "белорусским коллегам внести изменения в президентский указ, исключив из него организации, осуществляющие транспортировку нефтепродуктов транзитом магистральными трубопроводами по территории Беларуси".





Владимир Леонов рассказал, что еще одной мерой могло бы стать снижение "налоговой нагрузки для данных организаций путем уменьшения экологического налога, включения его в расходы, учитываемые при налогообложении, а также снижения ставки налога на прибыль".