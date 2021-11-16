Доллар улетел за месячный максимум

Но одновременно с этим он укрепился к евро и российскому рублю, что позволило сохранить стоимость корзины валют без изменений. Сейчас она находится вблизи минимума за 15 месяцев.





Доллар сегодня подорожал уже четвёртый раз подряд и с максимума за 12 дней улетел на максимум за 33 дня.





Курс доллара на торгах БВФБ вырос на 0,0084 BYN до 2,4679 BYN/USD.





С начала ноября белорусский рубль девальвировался к доллару уже на 0,0453 BYN, а за последние четыре дня на 0,0329 BYN.





Курс евро упал на 0,0088 BYN до 2,8056 BYN/EUR. Предыдущие два дня евро укреплялся на общую сумму 0,0132 BYN, но с начала месяца евровалюта подешевела на 0,0177 BYN.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0022 BYN до 3,4004 BYN/100 RUB — минимума за 82 дня.





Российский рубль дешевеет уже четвёртый день подряд. За это время стоимость сотни российских рублей рухнула на 0,0468 BYN.





Московская биржа

Доллар сегодня подорожал и на торгах в Москве. Как следствие, Центробанк России повысил официальный курс доллара на завтра ещё на 28 копеек до 72,5553 RUB/USD — максимума за 40 дней с 7 октября.





Официальный курс евро на завтра упал на 25 копеек до 82,5244 RUB/EUR.