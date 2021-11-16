Проектом НК предусматривается установление с 2022 г. повышающего коэффициента 3 к земельному налогу в отношении участков, на которых имеются объекты незавершенного строительства.





Этот коэффициент применяется вне зависимости от типа возводимого объекта, проектных сроков его строительства, которые зачастую могут превышать 3 года, а также продлеваться в связи с консервацией строительства.





Почему выбран именно 3-летний период, а не сроки, предусмотренные проектной документаций, неясно, пишет Экономическая газета





Что касается нововведения о наделении местных Советов депутатов правом увеличивать не более чем на 2 процентных пункта ставку налога на прибыль для отдельных категорий плательщиков, то в совете считают, что, учитывая дефицитное состояние местных бюджетов, большинство местных органов власти воспользуются предоставленной возможностью.





«Предлагаем исключить из проекта Закона данную норму и вернуться к указанному вопросу в 2022 году при подготовке проекта, предусматривающего комплексную реформу порядка взимания налога на прибыль», – отмечают в консультативном органе.





Часть предложений касается и резонансной ст. 33 НК о корректировке налоговой базы. По мнению членов совета, основными проблемными вопросами использования этой статьи являются:





– ретроспективное применение, т.е. распространение ее действия на правоотношения, возникшие еще до вступления нормы в силу (в связи с этим предлагается введение моратория на применения положений абз. 3 п. 4 ст. 33 НК к периодам до 01.01.2019);





– методологические аспекты доначисления налогов, исключающие возможность при расчете размера недоплаты учитывать суммы налогов, ранее уплаченных субъектами хозяйствования самостоятельно, что приводит к двойному налогообложению (предлагается дополнить ст. 33 положениями, прямо указывающими на возможность учета налогоплательщиком уплаченных налогов и понесенных затрат при налоговой реконструкции).





Критикуется и запланированное сокращение использования УСН с сохранением права на ее применение только для отдельных видов услуг, оказываемых ИП (туристическая деятельность, сфера здравоохранения, деятельность сухопутного транспорта, общественное питание, техобслуживание и ремонту автомобилей).





В перечне не предусмотрены деятельность по налоговому консультированию, аудиторская деятельность, юридические услуги, которые представляют собой интеллектуальную деятельность.





В качестве альтернативы сохранения УСН предложено рассмотреть предоставление налогового вычета в размере 40 % суммы полученного дохода для ИП, занятых в перечисленных сферах.