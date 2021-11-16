Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию с соответствии с германским законодательством.





Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились 6 сентября. 8 ноября «Газпром» заявил о готовности газопровода к запуску.





Германия обещала ввести санкции, если Россия будет использовать транзит газа для давления на другие страны, в том числе на Украину.