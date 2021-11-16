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Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG оператором российского газопровода «Северный поток-2».

Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию с соответствии с германским законодательством.

Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились 6 сентября. 8 ноября «Газпром» заявил о готовности газопровода к запуску. 

Германия обещала ввести санкции, если Россия будет использовать транзит газа для давления на другие страны, в том числе на Украину.
Источник: kommersant.ru
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