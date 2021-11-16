В ведомстве отметили, что на увеличение годовой инфляции на социально значимые товары основное влияние оказало ускорение роста цен на товары сегмента плодовоовощной продукции, а также сохранение на высоком уровне прироста цен на мясо и мясопродукты, тарифов на жилищно-коммунальные услуги.





Так, плодовоовощная продукция, по оценке МАРТ, за год подорожала на 24,8% (14,2% в сентябре), молоко и молочные продукты – на 7,7%, крупа и бобовые – на 6,1%, мебель – на 14,5%, обувь – на 2,9%, жилищно-коммунальные услуги – на 12,1%.





За октябрь отмечается увеличение цен на картофель (на 7,1%) и овощи: в том числе помидоры – на 43,2% и огурцы – на 65,8%. При этом по отношению к декабрю 2020 года помидоры подешевели на 7,8%, огурцы – на 26,5%.





А фрукты в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года подешевели на 0,9% во многом из-за снижения цен на плоды цитрусовые на 11,7%.





Кондитерские изделия и мебель подорожали на 1,6%, мясо и мясопродукты – на 1,4%, молоко и молочные продукты – на 1%, одежда – на 0,7%. Снижаются тарифы на воздушный транспорт (на 3,8%) и международный железнодорожный транспорт (на 10,8%).





В сфере постоянно регулируемого ценообразования по итогам октября прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 10,7%.





За месяц увеличены тарифы на отопление (на 12,2%) и услуги пользования лифтом (на 62,3%). Также повышены тарифы на медицинские услуги (на 0,4%).





Как сообщал Телеграф , индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем составил 100,9%, с декабрем 2020-го – 108,5%. За год – по сравнению с октябрем 2020 года – цены в Беларуси выросли на 10,5%.





Больше всего за год в стране подорожали продовольственные товары – на 12,1%. Цены на непродовольственные выросли на 10%, а на услуги – на 8,6%.







