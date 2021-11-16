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Инфляция неудержима: в октябре потребительские цены выросли на 10,5%

В октябре 2021 года рост темпов инфляции в РБ продолжился, и потребительские цены увеличились по сравнению с октябрем 2020 года на 10,5%, хотя в сентябре они выросли на 10,2% в годовом выражении.


В месячном выражении инфляция в октябре составила 0,9% против 1,3% в сентябре. А с начала года цены в октябре поднялись уже на 8,5%.

При этом базовая инфляция, при расчете которой не учитывается изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2021 года составила 0,7% в месячном выражении против 0,6% в сентябре. С начала года она достигла 8,4%, что практически равно росту цен в целом.

Основной вклад в прирост цен в октябре внесла продовольственная инфляция: цены на продовольствие увеличились по сравнению с сентябрем на 1,4%. За год они поднялись на 12,1%. В то же время, непродовольственные товары подорожали за месяц всего на 0,6%, а за год — на 10%. Услуги выросли в цене за месяц на 0,4%, а за год — на 8,6%.

С начала года, то есть по сравнению с декабрем 2020 года, указанные выше цены выросли соответственно на 9,3%, 9,1% и 6,3%.

Продукты питания за октябрь подорожали на 1,62% в месячном выражении и на 13,37% в годовом. А безалкогольные напитки подорожали соответственно всего на 0,24% и 3,34%. Людям, похоже, не до напитков. Даже алкогольные напитки выросли в цене всего на 0,61% за месяц и на 5,64% за год. С табачными изделиями ситуация другая: за месяц они подорожали на 0,78%, а за год — на 13,11%.

Обувь в октябре 2021 года оказалась одним из немногих товаров, которые подешевели. По сравнению с сентябрем средние цены на нее упали на 0,61%. За год они поднялись всего на 3,31%. Из этого можно сделать однозначный вывод, что обувная промышленность в Беларуси близка к кризису, так как все остальное дорожает.

Не удается повысить цену и производителям одежды. В октябре она подорожала по сравнению с сентябрем всего на 0,72%, а за год — на 6,42%.

Энергетический кризис пока обходит Беларусь стороной, и в октябре цены на электроэнергию, газ и другие виды топлива увеличились по сравнению с сентябрем всего на 0,7%. За год они поднялись только на 11,69%. Это немало, но по сравнению с другими странами пустяк.

Водоснабжение и другие коммунальные услуги, связанные с содержанием жилых помещений, в октябре подорожали на 4,4% и 12,23% соответственно.

Рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура в октябре замедлился и составил по сравнению с сентябрем всего 0,1%. В то же время за год указанные товары подорожали на 18,2%. Медицинские услуги за месяц поднялись в цене на 0,4%, а за год — на 11,19%.

Продолжается рост цен на легковые автомобили: приобретение транспортных средств в октябре стало обходиться на 0,87% больше по сравнению с сентябрем и на 13,66% за год. В то же время, услуги транспорта почему-то подешевели: на 2,72% по сравнению с сентябрем. Правда, за год они подорожали на 6,38%.

Единственной услугой, которая за год подешевела, остается страхование. Цены на него за год упали на 3,66%, а в октябре они снизились по сравнению с сентябрем на 2,27%. Похоже, что страхование во время кризиса вызывает все меньший интерес у людей. Оно не смогло защитить ни от пандемии, ни от политического кризиса.

У финансистов тоже проблемы. Цены на финансовые услуги в октябре увеличились по сравнению с сентябрем, но всего на 0,07%. А за год они поднялись всего на 5,63%.

В то же время, пандемия не мешает уверенно поднимать цены ресторанам и кафе. В октябре посещение этих заведений стало обходиться на 1,5% дороже, чем в сентябре. А за год цены там поднялись на 12,52%, превысив средний уровень инфляции.
Источник: select.by
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