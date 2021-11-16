Напомним, по данным Белстата, в сентябре среднемесячная зарплата в Беларуси установилась на отметке 1 442,7 рубля против 1 463,2 рубля в августе.





Давайте выясним, какую зарплату представителям различных профессий начисляли в сентябре. Итак, снова возглавили рейтинг по размеру зарплаты минчане, чья работа связана с IT и деятельностью в области информационного обслуживания. В сентябре айтишникам начислили по 5 582,4 рубля (6 016,1 рубля — в августе).





Вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий заняли работники, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования. Отметим, что месяцем ранее они занимали третье место. В сентябре страховщикам начислено по 3 745,3 рубля (3 493,1 рубля — в августе).





Третьи в списке — представители пассажирского воздушного транспорта. Отметим, что зарплаты пилотов Горстат стал предоставлять в разрезе, отдельно отведя строчку и для авиаторов, занятых в грузовом воздушном транспорте, — о них чуть позже. Итак, гражданские летчики, перевозящие пассажиров, в среднем заработали в сентябре 3 273,8 рубля. Не совсем корректно сравнивать их усредненную по отрасли зарплату, тем не менее месяцем ранее она равнялась 3 863,9 рубля.





Со второго на четвертое место переместились представители горнодобывающей промышленности. В сентябре они зарабатывали по 2 686,7 рубля (4 899,4 рубля — в августе).





Пятая строчка рейтинга — за представителями грузового воздушного транспорта. В их сентябр� �ких расчетниках — сумма в 2 556,1 рубля.





С небольшим отставанием от лидеров следуют работники, занятые производством кокса и продуктов нефтепереработки, — 2 371,7 рубля (2 500 рублей — в августе). Еще одна категория высокооплачиваемых специалистов, к слову, расположившихся в рейтинге прошлого месяца на аналогичном седьмом месте, — занятые производством химических продуктов. Им в сентябре начислили в среднем по 2 263,5 рубля (в августе — 2 742,6 рубля).





К категории высокооплачиваемых специалистов, впервые попавших в рейтинг, можно отнести и работников, занятых научными исследованиями и разработками в области технических наук. В сентябре ученые получили расчетные листки с суммой в среднем 2 231,3 рубля (в августе — 1 954,2 рубля).





Нижние строчки рейтинга традиционно занимают несколько специальностей. Например, сотрудникам, занятым творческой деятельностью и в сфере развлечений, в августе начисляли 1 008,5 рубля, а в сентябре — 791,3 рубля.





Зарплата работников, занятых деятельностью по уходу в специализированных учреждениях и предоставлению социальных услуг, в августе равнялась 1 053,6 рубля, а в сентябре снизилась до 788,2 рубля.





Замыкают сентябрьский рейтинг парикмахеры. Если раньше в отчете Горстата они скрывались за строчкой «Предоставление прочих видов услуг», то сейчас выделены в отдельную категорию. В первый месяц осени им начислено по 686,5 рубля.



