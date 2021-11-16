+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Стартап с белорусскими корнями привлек $1,2 млн

Стартап Narrative BI, принадлежащий бизнесмену из Беларуси Михаилу Румянцеву, привлек $1,2 млн на pre-seed-раунде. По данным Crunchbase, это произошло 12 ноября.

В Narrative BI вложились инвесткомпании Joint Journey, Adventures Lab и Digital Future, а также FinSight Ventures, Elysium Venture Capital и группы частных вкладчиков. Среди инвесторов также белорусский программист Игорь Маханёк и соучредитель белорусской геймдев-компании Belka Games Юрий Мазаник, отмечает dev.by.

Narrative BI базируется в Кремниевой долине. По  информации RB.ru, компания специализируется на аналитике данных и развивает решение, которое превращает необработанные данные в понятную аналитику. Это упрощает отслеживание ключевых показателей бизнеса.

Стартап агрегирует данные Mixpanel, Google Analytics, Hubspot и других приложений со сложными необработанными данными, чтобы преобразовывать их в готовую расширенную аналитику.

Основал стартап Михаил Румянцев. На его счету уже есть FriendlyData — поисковый интерфейс для работы с корпоративными базами данных, который купила платформа ServiceNow. Сделка позволила Румянцеву попасть в список Forbes 30 Under 30. 
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]