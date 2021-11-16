В Narrative BI вложились инвесткомпании Joint Journey, Adventures Lab и Digital Future, а также FinSight Ventures, Elysium Venture Capital и группы частных вкладчиков. Среди инвесторов также белорусский программист Игорь Маханёк и соучредитель белорусской геймдев-компании Belka Games Юрий Мазаник, отмечает dev.by.





Narrative BI базируется в Кремниевой долине. По информации RB.ru, компания специализируется на аналитике данных и развивает решение, которое превращает необработанные данные в понятную аналитику. Это упрощает отслеживание ключевых показателей бизнеса.





Стартап агрегирует данные Mixpanel, Google Analytics, Hubspot и других приложений со сложными необработанными данными, чтобы преобразовывать их в готовую расширенную аналитику.





Основал стартап Михаил Румянцев. На его счету уже есть FriendlyData — поисковый интерфейс для работы с корпоративными базами данных, который купила платформа ServiceNow. Сделка позволила Румянцеву попасть в список Forbes 30 Under 30.