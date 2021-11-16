+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Европа, США и «страна неизвестна»: с кем торгует Беларусь под санкциями

Беларусь закончит год с положительным ростом ВВП за счет «внешнеторгового чуда», считают экономисты. В этом сильно помогла Европа.

Европа, США и «страна неизвестна»: с кем торгует Беларусь под санкциями
фото: БелТА
Несмотря на санкции, европейцы не спешат рвать торговые отношения с Беларусью. С июня, когда стали действовать американские санкции против девяти госкомпаний и секторальные санкции ЕС,  на европейские страны пришлось 23,2% белорусского экспорта.

Еврорадио узнало, кто и чем закупается в Беларуси с тех пор, как страна попала под санкции, сообщает Еврорадио.
 

Россия

Традиционно больше всего белорусских товаров продается в Россию. Весь экспорт товаров из Беларуси за июнь — сентябрь составил $13,6 млрд, сообщает Белстат. Из них 41,5% пришлось на Россию.

Большая часть товаров оказалась не скрытой Белстатом, поэтому все еще можно детально посмотреть, что Беларусь продавала в Россию. В основном это молочные продукты и транспорт.


Украина

На Украину пришлось 13,7% экспорта. В открытом доступе данные только о четверти этого объема. Туда входит продукция деревообработки, молочка и растворители. Судя по данным Укрстата, почти все закрытые поставки в Украину — это нефтепродукты.

Польша

С большим отрывом от России и Украины, но третим по величине торговым партнером Беларуси стала Польша. На нее пришлось 5,5% экспорта в месяцы после введения санкций. Информацию о пятой части этих товаров Белстат скрыл.

Значит, Польша пока покупает белорусскую продукцию, которая попала под санкции. Это возможно из-за того, что санкции не распространяются на действующие контракты, в том числе по калию или нефтепродуктам.

Зато для самой Польши Беларусь как торговый партнер не так значительна. По подсчетам аналитика Польского экономического института Лукаша Амброзяка, в январе — августе Беларусь стала только 35-м по величине поставщиком в Польшу. И 26-м среди рынков сбыта.

Нидерланды

Еще 5,5% товаров ушло в Нидерланды. Открытыми оказались данные только по 13% товаров. Вероятно, сейчас Беларусь продает туда нефтепродукты. Ведь Нидерланды — крупный транзитный хаб для этой категории товаров, а в прошлом году это был третий по величине рынок сбыта для белорусской нефтепереработки.

Германия

В топ-5 покупателей белорусских товаров вошла и Германия. Туда отправилось 4,6% экспорта. Почти половина торговли засекречена. Большую часть скрытых товаров может составлять нефть, которая добывается в Беларуси. В последние годы она всегда продавалась в Германию. Значительных поставок санкционных товаров раньше в Германию почти не было.

Также наиболее крупные поставки в Германию — это мебель и продукты деревообработки. 

Литва

Шестым по величине покупателем стала Литва. Ее доля за июнь — сентябрь составила 3,9%. Почти седьмая часть экспорта закрыта. Это могут быть не только нефтепродукты или калий, но и электроэнергия.

Еврорадио писало, что на сайте литовского статистического центра мы нашли данные о том, что Литва платила Беларуси за электроэнергию на протяжении всего 2021 года. На запрос с просьбой объяснить значения этих данных статорган не ответил.

«Страна неизвестна»

Ещё почти 2,4% белорусского экспорта оказались максимально закрыты. Ведь седьмой по величине покупатель — неизвестная страна, сообщает Белстат. И 95% экспорта туда спрятано. Поэтому невозможно даже предположить, что могло продаваться. Известно только, что это не страна СНГ. Для этой группы стран у Белстата есть специальная позиция «страна СНГ неизвестна».

Из доступных к просмотру позиций туда продавались духи и алкоголь.

Следующими по величине покупателями стали Казахстан (2,4%), Китай (1,8%), США (1,6%), Латвия (1,6%) и Бразилия (1,5%).

Высокая доля ЕС в экспорте окажет обратный «внешнеторговому чуду» эффект в 2022 году, поскольку действующие контракты с санкционными отраслями начнут истекать. По оценкам экономистов BEROC, из-за санкций Беларусь может потерять 10% ВВП.

Кроме того, руководители МИД стран ЕС 15 ноября поддержали пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что он затронет 30-40 физических и юридических лиц.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]