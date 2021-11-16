Несмотря на санкции, европейцы не спешат рвать торговые отношения с Беларусью. С июня, когда стали действовать американские санкции против девяти госкомпаний и секторальные санкции ЕС, на европейские страны пришлось 23,2% белорусского экспорта.





Еврорадио узнало, кто и чем закупается в Беларуси с тех пор, как страна попала под санкции, сообщает Еврорадио.

Россия

Традиционно больше всего белорусских товаров продается в Россию. Весь экспорт товаров из Беларуси за июнь — сентябрь составил $13,6 млрд, сообщает Белстат. Из них 41,5% пришлось на Россию.





Большая часть товаров оказалась не скрытой Белстатом, поэтому все еще можно детально посмотреть, что Беларусь продавала в Россию. В основном это молочные продукты и транспорт.



Украина

На Украину пришлось 13,7% экспорта. В открытом доступе данные только о четверти этого объема. Туда входит продукция деревообработки, молочка и растворители. Судя по данным Укрстата, почти все закрытые поставки в Украину — это нефтепродукты.





Польша

С большим отрывом от России и Украины, но третим по величине торговым партнером Беларуси стала Польша. На нее пришлось 5,5% экспорта в месяцы после введения санкций. Информацию о пятой части этих товаров Белстат скрыл.





Значит, Польша пока покупает белорусскую продукцию, которая попала под санкции. Это возможно из-за того, что санкции не распространяются на действующие контракты, в том числе по калию или нефтепродуктам.





Зато для самой Польши Беларусь как торговый партнер не так значительна. По подсчетам аналитика Польского экономического института Лукаша Амброзяка, в январе — августе Беларусь стала только 35-м по величине поставщиком в Польшу. И 26-м среди рынков сбыта.





Нидерланды

Еще 5,5% товаров ушло в Нидерланды. Открытыми оказались данные только по 13% товаров. Вероятно, сейчас Беларусь продает туда нефтепродукты. Ведь Нидерланды — крупный транзитный хаб для этой категории товаров, а в прошлом году это был третий по величине рынок сбыта для белорусской нефтепереработки.





Германия

В топ-5 покупателей белорусских товаров вошла и Германия. Туда отправилось 4,6% экспорта. Почти половина торговли засекречена. Большую часть скрытых товаров может составлять нефть, которая добывается в Беларуси. В последние годы она всегда продавалась в Германию. Значительных поставок санкционных товаров раньше в Германию почти не было.





Также наиболее крупные поставки в Германию — это мебель и продукты деревообработки.

Литва

Шестым по величине покупателем стала Литва. Ее доля за июнь — сентябрь составила 3,9%. Почти седьмая часть экспорта закрыта. Это могут быть не только нефтепродукты или калий, но и электроэнергия.





Еврорадио писало, что на сайте литовского статистического центра мы нашли данные о том, что Литва платила Беларуси за электроэнергию на протяжении всего 2021 года. На запрос с просьбой объяснить значения этих данных статорган не ответил.





«Страна неизвестна»

Ещё почти 2,4% белорусского экспорта оказались максимально закрыты. Ведь седьмой по величине покупатель — неизвестная страна, сообщает Белстат. И 95% экспорта туда спрятано. Поэтому невозможно даже предположить, что могло продаваться. Известно только, что это не страна СНГ. Для этой группы стран у Белстата есть специальная позиция «страна СНГ неизвестна».





Из доступных к просмотру позиций туда продавались духи и алкоголь.





Следующими по величине покупателями стали Казахстан (2,4%), Китай (1,8%), США (1,6%), Латвия (1,6%) и Бразилия (1,5%).





Высокая доля ЕС в экспорте окажет обратный «внешнеторговому чуду» эффект в 2022 году, поскольку действующие контракты с санкционными отраслями начнут истекать. По оценкам экономистов BEROC, из-за санкций Беларусь может потерять 10% ВВП.





Кроме того, руководители МИД стран ЕС 15 ноября поддержали пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что он затронет 30-40 физических и юридических лиц.