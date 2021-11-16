Как сообщает "Ежедневник", на площадке БИФ представители крупного и среднего бизнеса, инвестиционных фондов, профильные эксперты, полисимейкеры из Беларуси и стран Персидского залива обсудят перспективы делового сотрудничества. Форум состоится в рамках Национального дня Республики Беларусь на глобальной выставке «ЭКСПО-2020», 22 ноября 2021 года.





«Участники форума встретятся, чтобы обменяться идеями о глобальных и региональных инвестиционных тенденциях, открыть для себя инвестиционный потенциал Беларуси. Особенной ценностью форума станет персональное общение и установление деловых связей с новыми партнерами», – отметил директор Агентства Дмитрий Красовский.





Среди ключевых спикеров форума – основатель компании EMAAR Properties Мохамед Али Рашед Алаббар, который впервые презентует широкой аудитории масштабный инвестиционный проект по возведению экспериментального многофункционального комплекса «Северный Берег» в Минске.





Программа предполагает как пленарную часть с презентациями ключевых спикеров, так и специализированные панели: белорусско-эмиратский бизнес-форум в формате контактно-кооперационной биржи (организован БелТПП), круглый стол с представителями международных инвестиционных фондов, сессию подписания меморандумов и соглашений, переговоры и консультации арабских бизнесменов с Агентством и другими участниками Форума.





Ожидается, что в Форуме примут участие около 150 человек. Среди зарегистрировавшихся – владельцы и топ-менеджеры компаний из ОАЭ, Турции, Пакистана, Египта, инвестиционных фондов из ОАЭ, Катара, Омана. Беларусь будет представлена администрацией индустриального парка «Великий камень», ОЭЗ «Бремино-Орша», Парка высоких технологий, инвестиционными консультантами и другими.





Национальное агентство инвестиций и приватизации рассматривает БИФ не только как бизнес-мероприятие, но и как возможность познакомить зарубежную аудиторию с Беларусью и ее культурой. На пленарной части форума будет презентован 5-минутный имиджевый видеоролик о нашей стране, подготовленный компанией «Генеральный продюсерский центр» специально для БИФ.





Помимо этого, брендбук форума был создан в стиле супрематизм – в 2020 году в Беларуси отмечалось 100-летие создания Казимиром Малевичем в Витебске творческого объединения УНОВИС, которое продвигало новые эстетические идеи. Узнаваемые супрематические графические решения призваны пробудить ассоциации между всемирно известным, ярким и смелым стилем живописи и Республикой Беларусь, которая является родиной передовых деятелей искусства.