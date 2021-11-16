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Цены на овощи и фрукты в Беларуси выросли за год почти на четверть

Годовой прирост потребительских цен составил 10,5%, больше всего подорожали фрукты и овощи, сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

На общий рост цен в основном повлияли сегмент плодовоовощной продукции, а также мясо и мясопродукты, тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

"Товары сегмента плодовоовощной продукции, по оценке МАРТ, за год подорожали на 24,8% (14,2% в сентябре), молоко и молочные продукты – на 7,7%, крупа и бобовые – на 6,1%, мебель – на 14,5%, обувь – на 2,9%, жилищно-коммунальные услуги – на 12,1%", - рассказали в министерстве.

За прошедший месяц отмечается увеличение цен на картофель (на 7,1%) и овощи: в том числе помидоры – на 43,2% и огурцы – на 65,8%. При этом фрукты в октябре по сравнению с сентябрем 2021 г. подешевели на 0,9% во многом из-за снижения цен на плоды цитрусовые на 11,7%, пишет Смартпресс.

По оценке МАРТ, годовой прирост мировых цен на продовольствие в октябре сохранился на уровне 30%.  

Напомним, эксперты Евразийского банка развития считают, что годовая инфляция в Беларуси в нынешнем году составит 10%, а рост цен во многом связан со снижением урожая в сельском хозяйстве и скачком мировых цен на продовольствие.
 
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