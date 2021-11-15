Агентство Reuters сообщает, что контракты Европейского союза на лизинг самолетов с государственной белорусской авиакомпанией «Белавиа» будут расторгнуты, как только блок завершит новый раунд санкций против Беларуси, пишет Телеграф.





Об этом заявил в понедельник, 15 ноября, министр иностранных дел Ирландии.





«Контракты, по которым они сдаются в аренду «Белавиа», будут существенно урезаны», — заявил Саймон Ковени журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС.





«Эти самолеты либо придется вернуть, либо, я полагаю, будут приняты юридические меры», — сказал ирландский министр.





Саймон Ковени утверждает, что из 30 самолетов в парке «Белавиа» 17 арендованы через авиационные лизинговые компании в Ирландии.





Ранее Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что авиакомпания не участвовала в намеренной переправке мигрантов на границу с ЕС, в том числе и из России.





«Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности», — сказал он.





МИД Беларуси обещает «гарантии»

В свою очередь, в МИД Беларуси заявили, что все обвинения в адрес государственной авикомпании «Белавиа» не имеют под собой оснований.





«Мы неоднократно и на разных уровнях совершенно четко заявляли: национальный авиаперевозчик ОАО «Белавиа» никогда не перевозил, не перевозит и не будет перевозить беженцев либо нелегальных мигрантов», — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.





«Это элементарно проверяется. Наша авиакомпания полностью транспарентна в этом вопросе и в любой момент готова предоставить всю подтверждающую фактологическую информацию по соответствующему запросу. Приходите и смотрите, проверяйте. Если нужно – будут предоставлены гарантии», — побещал представитель МИД Беларуси.