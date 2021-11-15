Москва не намерена сокращать транзит газа через Беларусь после запуска Северного потока-2

Заявление президента РФ Владимира Путина об осложнении отношений с Беларусью в случае перекрытия газа Европе не означает сокращения прокачки газа через соседнюю страну после запуска "Северного потока-2", заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.