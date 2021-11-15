Москва не намерена сокращать транзит газа через Беларусь после запуска Северного потока-2
Заявление президента РФ Владимира Путина об осложнении отношений с Беларусью в случае перекрытия газа Европе не означает сокращения прокачки газа через соседнюю страну после запуска "Северного потока-2", заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, означают ли слова президента РФ Владимира Путина о том, что, если президент Беларуси Александр Лукашенко остановит прокачку газа в Европу, пишет Interfax.by, это не будет способствовать развитию отношений с Беларусью как с транзитной страной, что РФ сократит транзит через Беларусь после ввода "Северного потока-2", Песков сказал: "Нет не означают".
22:02 15/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение