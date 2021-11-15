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Москва не намерена сокращать транзит газа через Беларусь после запуска Северного потока-2

Заявление президента РФ Владимира Путина об осложнении отношений с Беларусью в случае перекрытия газа Европе не означает сокращения прокачки газа через соседнюю страну после запуска "Северного потока-2", заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


На вопрос журналистов, означают ли слова президента РФ Владимира Путина о том, что, если президент Беларуси Александр Лукашенко остановит прокачку газа в Европу, пишет Interfax.by, это не будет способствовать развитию отношений с Беларусью как с транзитной страной, что РФ сократит транзит через Беларусь после ввода "Северного потока-2", Песков сказал: "Нет не означают".
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