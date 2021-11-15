+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

С 1 апреля вступит в силу новый закон о возмещении банковских вкладов. Что изменится для ИП и физлиц

Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 128-З «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)» вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

С 1 апреля вступит в силу новый закон о возмещении банковских вкладов. Что изменится для ИП и физлиц
О нововведениях для ИП и физлиц «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе Национального банка Беларуси.

Для индивидуальных предпринимателей


Одним из изменений, предусмотренных документом, является введение гарантированного возмещения вкладов, размещенных индивидуальными предпринимателями. По аналогии с законодательством государств — участников ЕАЭС ИП становится субъектом системы гарантированного возмещения (страхования) вкладов, и максимальная сумма возмещения по закону составляет 100 тыс. бел. рублей в одном банке. По данным Нацбанка, эта сумма превышает максимальные размеры возмещения, предусмотренные для вкладчиков в банках других стран — участниц ЕАЭС.

Для физических лиц

Закон предусматривает сохранение гарантированного возмещения вкладов физических лиц в полном объеме. При этом срок выплаты возмещения вкладов сокращается с одного месяца до 7 дней с даты подачи заявления о выплате возмещения (при необходимости дополнительного изучения информации сохраняется срок до одного месяца). Банки обязаны вести ежедневный учет своих обязательств перед физлицами. Период обращения за возмещением вклада увеличивается с 2 до 5 лет. Кроме того, физлица могут выбрать способ выплаты возмещения — наличными или в безналичном порядке. Для ИП предусмотрена выплата возмещения только в безналичном порядке.

При этом всем субъектам системы гар� �тированного возмещения вкладов выплата возмещения в безналичном порядке производится без взимания банками вознаграждения (платы) за осуществление банковских операций.

Для Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц

Закон предусматривает дифференцированный подход к порядку внесения банками средств в резерв агентства. На текущий момент в Беларуси применяют единую базовую ставку 0,15 % вне зависимости от проводимой банками политики управления рисками и финансовой нагрузки. В новом документе предусмотрена двухуровневая система установления ставки взносов банков в резерв агентства, включающая базовую ставку и дополнительную (дифференцированную) ставку.

Для защиты резерва агентства от обесценения расширяются возможности для инвестирования временно свободных средств. Кроме финансовых инструментов Национального банка и Министерства финансов средства резерва смогут также размещаться в ценные бумаги ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Источник: Ольга Прищепчик
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]