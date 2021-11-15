О нововведениях для ИП и физлиц «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе Национального банка Беларуси.

Для индивидуальных предпринимателей





Одним из изменений, предусмотренных документом, является введение гарантированного возмещения вкладов, размещенных индивидуальными предпринимателями. По аналогии с законодательством государств — участников ЕАЭС ИП становится субъектом системы гарантированного возмещения (страхования) вкладов, и максимальная сумма возмещения по закону составляет 100 тыс. бел. рублей в одном банке. По данным Нацбанка, эта сумма превышает максимальные размеры возмещения, предусмотренные для вкладчиков в банках других стран — участниц ЕАЭС.

Для физических лиц

Закон предусматривает сохранение гарантированного возмещения вкладов физических лиц в полном объеме. При этом срок выплаты возмещения вкладов сокращается с одного месяца до 7 дней с даты подачи заявления о выплате возмещения (при необходимости дополнительного изучения информации сохраняется срок до одного месяца). Банки обязаны вести ежедневный учет своих обязательств перед физлицами. Период обращения за возмещением вклада увеличивается с 2 до 5 лет. Кроме того, физлица могут выбрать способ выплаты возмещения — наличными или в безналичном порядке. Для ИП предусмотрена выплата возмещения только в безналичном порядке.





При этом всем субъектам системы гар� �тированного возмещения вкладов выплата возмещения в безналичном порядке производится без взимания банками вознаграждения (платы) за осуществление банковских операций.





Для Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц





Закон предусматривает дифференцированный подход к порядку внесения банками средств в резерв агентства. На текущий момент в Беларуси применяют единую базовую ставку 0,15 % вне зависимости от проводимой банками политики управления рисками и финансовой нагрузки. В новом документе предусмотрена двухуровневая система установления ставки взносов банков в резерв агентства, включающая базовую ставку и дополнительную (дифференцированную) ставку.





Для защиты резерва агентства от обесценения расширяются возможности для инвестирования временно свободных средств. Кроме финансовых инструментов Национального банка и Министерства финансов средства резерва смогут также размещаться в ценные бумаги ОАО «Банк развития Республики Беларусь».