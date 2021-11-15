В Беларуси снова дорожает топливо









"В рамках проводимой стратегии сдержанной индексации цен на моторное топливо с 16 ноября устанавливается следующий предельный уровень розничных цен: на автобензин АИ-92-К5-Евро - Br2, АИ-95-К5-Евро - Br2,10, АИ-98-К5-Евро - Br2,32, на дизельное топливо - Br2,10", - сказано в сообщении.





Как пояснили в Белнефтехиме, пишет Interfax.by, средняя котировка нефти в первой половине ноября составила $83 за 1 баррель и выросла к январю 2021 года на 52%, в то время как цены на автобензины и дизельное топливо с начала года увеличились на 15,7%.

В предыдущий раз цены на автомобильное топливо были повышены с 28 сентября, также на 1 копейку.







