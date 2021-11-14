+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Управляемый шунтирующий реактор за 3,7 миллиона долларов установят в Новолукомле

На Лукомльской ГРЭС собираются установить управляемый шунтирующий реактор. Что это и зачем?

Управляемый шунтирующий реактор (УШР). Фото Белэнерго

УШР закупает Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго», его ориентировочная стоимость составляет 9 090 246 рублей, что сейчас эквивалентно примерно 3 714 000 долларам.

Управляемый шунтирующий реактор предназначен для компенсации реактивной мощности, благодаря чему можно устранить колебания напряжения в электрической сети, снизить потери электроэнергии при транспортировке и распределении, что повысит устойчивость энергосистемы.

Лукомльская ГРЭС в Новолукомле. Фото Сергея Серебро

Закупка УШР на напряжение 300 кВ и мощность в 180 МВар (мега вольт-ампер реактивных) для Лукомльской ГРЭС предусмотрена в рамках мероприятий по компенсации реактивной мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) Беларуси.

Такие устройства в Беларуси начали внедрять с началом строительства атомной электростанции, пишут ННВ. В Витебской области управляемый шунтирующий реактор установлен подстанции 330 кВ «Поставы». Всего же в Беларуси уже 6 УШР, т.е., учетом установки седьмого в Новолукомле, их общую стоимость можно оценить почти в 26 000 000 долларов.

Если тендер состоится, то можно ожидать, что управляемый шунтирующий реактор установят на Лукомльской ГРЭС к октябрю 2022 года. Финансируется закупка за счет собственных средств «Витебскэнерго».

Высковольтные ЛЭП Лукомльской ГРЭС в Новолукомле. Фото Сергея Серебро


В июне на Лукомльской ГРЭС произошла авария и пожар одного из трансформаторов. Из-за этого были обесточены подстанции 330 кВ «Орша», «Могилев» и «Могилев – Северная».
Источник: Сяржук Серабро
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]