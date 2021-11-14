



В связи с этим 23 и 24 ноября КГК собирается провести «горячую линию» по вопросу обоснованности выдачи работникам сельскохозяйственных организаций в счет заработной платы натуральной продукции: крупного рогатого скота в живом весе, мяса, зерна, продуктов питания и т.п.





Сообщать о подобных фактах можно по телефонам 8-0212-376152 и 8-0212-376165 с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).



