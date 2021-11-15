



В Беларуси возможны кратковременные сбои в работе системы ЕРИП, сообщает пресс-служба министерства по налогам и сборам.





В профильном ведомстве пояснили, пишет Sputnik, что неполадки могут происходить "в связи с многочисленными обращениями к системе ЕРИП для уплаты налога на недвижимость и земельного налога, а также арендной платы за земельные участки".





При этом специалисты рекомендуют в случае возникновения ошибок для того, чтобы совершить данные платежи в установленные сроки, повторить попытку через 5-10 минут после сбоя.





Ранее стало известно, что в Беларуси помимо земельного налога появится еще и налог на квартиры, который также нужно будет заплатить до 15 ноября, но не текущего, а 2022 года.





Белорусские власти считают, что новый налог является не чем иным, как отменой льготы и уравнивает в правах собственников частных домов и владельцев городских квартир.





Министр финансов Юрий Селиверстов считает, что введение нового платежа и вовсе позволит удержать жителей сельской местности в привычных для них населенных пунктах.





"Система "Расчет" – автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП) начала свою работу в 2008 году. Она создана Нацбанком Беларуси для упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц.















