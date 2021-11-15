+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Нацбанк Польши выпустит коллекционную монету на тему защиты границы

Национальный банк Польши решил срочно выпустить коллекционные монету и банкноту, посвященные защите границы с Беларусью в условиях миграционного кризиса, говорится в сообщении регулятора.

"Председатель Нацбанка профессор Адам Глапиньский принял решение выпустить в ускоренном и чрезвычайном режиме коллекционные монету и банкноту, посвященные защите польской восточной границы", - отмечается в сообщении.

Эскизы пока не опубликованы.

За этот год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 

Сейчас на польско-белорусской границе находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.

Напомним, 8 ноября обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. Несколько тысяч мигрантов, в основном курдов, находятся у польского пункта пропуска "Кузница" с белорусской стороны границы. 

Происходят регулярные попытки прорыва на польскую территорию. Как и ранее, мигранты пытаются нелегально пересечь также границы Литвы и Латвии, чтобы оттуда попасть в другие страны Евросоюза. Мигранты разбили лагерь вблизи КПП, а 15 ноября пришли в пункт пропуска и начали разбивать там палатки. 

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. 

Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.
Источник: smartpress.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]