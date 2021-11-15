"Председатель Нацбанка профессор Адам Глапиньский принял решение выпустить в ускоренном и чрезвычайном режиме коллекционные монету и банкноту, посвященные защите польской восточной границы", - отмечается в сообщении.





Эскизы пока не опубликованы.





За этот год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года.





Сейчас на польско-белорусской границе находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.





Напомним, 8 ноября обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. Несколько тысяч мигрантов, в основном курдов, находятся у польского пункта пропуска "Кузница" с белорусской стороны границы.





Происходят регулярные попытки прорыва на польскую территорию. Как и ранее, мигранты пытаются нелегально пересечь также границы Литвы и Латвии, чтобы оттуда попасть в другие страны Евросоюза. Мигранты разбили лагерь вблизи КПП, а 15 ноября пришли в пункт пропуска и начали разбивать там палатки.





С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.





Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.





Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.