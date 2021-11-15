Нацбанк Польши выпустит коллекционную монету на тему защиты границы
Национальный банк Польши решил срочно выпустить коллекционные монету и банкноту, посвященные защите границы с Беларусью в условиях миграционного кризиса, говорится в сообщении регулятора.
"Председатель Нацбанка профессор Адам Глапиньский принял решение выпустить в ускоренном и чрезвычайном режиме коллекционные монету и банкноту, посвященные защите польской восточной границы", - отмечается в сообщении.
Эскизы пока не опубликованы.
За этот год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года.
Сейчас на польско-белорусской границе находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.
Напомним, 8 ноября обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. Несколько тысяч мигрантов, в основном курдов, находятся у польского пункта пропуска "Кузница" с белорусской стороны границы.
Происходят регулярные попытки прорыва на польскую территорию. Как и ранее, мигранты пытаются нелегально пересечь также границы Литвы и Латвии, чтобы оттуда попасть в другие страны Евросоюза. Мигранты разбили лагерь вблизи КПП, а 15 ноября пришли в пункт пропуска и начали разбивать там палатки.
С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.
Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.
Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.
Источник: smartpress.by
17:23 15/11/2021
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