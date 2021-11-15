Изменения будут обсуждаться на собрании руководства 10 декабря.





Shell намерена уйти от системы двух линеек акций (А и В), и создать вместо них одну линейку, «которую инвесторам будет проще понять и оценить». После этого инвесторы сохранят те же права, которыми обладали до этого. Акции по-прежнему будут размещаться на биржах Амстердама, Лондона и Нью-Йорка.





«Упрощение [акционерного капитала] направлено на усиление конкурентоспособности Shell, ускорение распределения между акционерами и реализации ее стратегии по превращению в компанию с нулевыми выбросами», — говорится в релизе Shell.





Компания также перенесет свое налоговое резидентство в Великобританию и там же разместит свою штаб-квартиру. Структура корпоративного управления компанией останется неизменной.





Помимо этого, Shell намерена убрать из своего названия слова Royal Dutch. По словам главы совета директоров Shell Эндрю Маккензи, предложенные меры сделают компанию более конкурентоспособной.





В экологической организации Milieudefensie отметили, что перенос штаб-квартиры компании Shell в Великобританию никак не повлияет на судебный процесс в Нидерландах, который инициировали экологи.





«Shell переезжает в Соединенное Королевство. Однако рассмотрение дела остается за голландским судом. Shell не удастся избежать ответственности», — говорится в сообщении.





Иск к Shell подали ряд экологических организаций, в том числе Greenpeace, а также более 17 тыс. голландцев. Они заявили, что компания угрожает правам человека, поскольку продолжает инвестировать миллиарды в производство ископаемого топлива.





Как сообщал Reuters, Shell представила одну из самых амбициозных климатических стратегий в отрасли. Она запланировала сократить вредные выбросы как минимум на 6% к 2023 году, на 20% — к 2030 году, на 45% — к 2035 году по сравнению с показателями 2016 года, а к 2050 году компания намерена добиться нулевых выбросов.





Однако суд в Нидерландах счел планы Shell «неконкретными» и пришел к выводу, что компания может нарушить свои обязательства. Он обязал Shell значительно увеличить запланированные сокращения выбросов парниковых газов — на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.





В компании с решением суда не согласились и подала апелляцию, пишет РБК



