Поводом стало падение котировок после релиза финансового отчёта за третий квартал. Расследованием ситуации от имени инвесторов занимается американская фирма Law Offices of Howard G. Smith, пишет App2top.





Результаты квартала Playtika опубликовала две недели назад. Они отличались от прогнозируемых. Например, выручка компании составила $635,9 млн вместо ожидаемых $661,97 млн, а прибыль на акцию — 9 центов вместо 13.





Чистая прибыль Playtika за три месяца к концу сентября оказалась почти наполовину меньше, чем за аналогичный период годом ранее.





Предположительно, показатели снизились из-за новой политики конфиденциальности Apple на iOS. И хотя эти изменения сделали часть мобильной рекламы менее эффективной, Playtika утверждала, что они мало повлияют на её доход.





За день до выхода отчёта, 2 ноября, акции Playtika торговались по $29,52 за штуку, но к закрытию рынка 3 ноября подешевели примерно на четверть до $22,72.





Такое развитие событий не могло не взволновать инвесторов, по сути потерявших деньги на покупке ценных бумаг игровой компании, отмечает издание. По состоянию на 12 ноября их курс остановился на отметке $22,76.





Ни падение акций, ни сообщение о расследовании Playtika не комментировала.





Напомним, в январе Playtika провела IPO, которое стало крупнейшим среди израильских компаний. В рамках него мобильный паблишер привлёк $1,88 млрд — было продано 69,5 млн акций по $27 за штуку. На следующий день их стоимость подскочила более чем на 30%.