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Toshiba распадётся на три компании

Toshiba в пятницу опубликовала план разделения на три независимые компании.

Стратегическую реорганизацию проведут в ответ на претензии акционеров после ряда растянувшихся на годы скандалов вокруг японской корпорации, пишет Reuters.

В первую компанию выделят энергетическое и инфраструктурное подразделения Toshiba. Вторая объединит бизнесы по производству жёстких дисков и полупроводников. Третья займётся управлением долей Toshiba в поставщике флэш-памяти Kioxia Holdings. 

Разделение обеспечит им большую гибкость и позволит сосредоточиться на своём направлении.

Источники Reuters говорят, что одна из целей распада — подтолкнуть акционеров Toshiba к продаже ценных бумаг. Некоторые из них призывают компанию выкупить акции и уйти с биржи, а некоторые крупные стейкхолдеры думают, что план ещё может быть отклонён на всеобщем собрании, которое должно состояться в марте.

Первый большой скандал, в котором была замешана 146-летняя компания, имел место в 2015 году и был связан с бухгалтерской отчётностью. 

Спустя два года Toshiba привлекла $5,4 млрд от более чем 30 иностранных инвесторов, что позволило избежать делистинга, но привело к постоянному напряжению между ними и менеджментом.

В июне из расследования, заказанного держателями акций Toshiba, стало известно, что она вступила в сговор с японским Министерством торговли. Оно должно было помешать инвесторам получить больше влияния на прошлогоднем собрании акционеров. 

Также в пятницу Toshiba выпустила отчёт, в котором действия руководства признаются неэтичными, но в рамках закона.

Завершить процедуру дробления Toshiba рассчитывает к марту 2024 года. В ходе неё в ближайшие два фискальных года компания вернёт акционерам $875 млн.
Источник: dev.by
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