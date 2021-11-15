С начала месяца белорусский рубль подорожал к корзине валют на 0,10%.





Доллар дорожает уже третий раз подряд. Его курс сегодня вырос ещё на 0,0084 BYN до максимума за 12 дней — 2,4595 BYN/USD.





С начала месяца белорусский рубль девальвировался к доллару на 0,0369 BYN.





Курс евро подскочил на 0,0101 BYN до 2,8144 BYN/EUR. Евровалюта укрепляется второй день, а до этого было активное снижение в течение шести торговых сессий, за время которых её стоимость рухнула на 0,0480 BYN до минимума за 15,5 месяцев.





Евро с начала ноября подешевел к белорусскому рублю на 0,0089 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0088 BYN до 3,4026 BYN/100 RUB — минимума за 81 день.





Российский рубль дешевеет третий день подряд. За это время стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0446 BYN.





Итоги второй недели ноября 2021 на валютном рынке Беларуси

Мизерное укрепление доллара не позволило белорусскому рублю подорожать ко всем валютам по итогам прошедшей недели. В результате уже вторую неделю подряд белорусский рубль девальвируется к доллару.





курс доллара +0,0003 BYN (+0,01%);

курс евро −0,0302 BYN (−1,07%);

курс российского рубля −0,0067 BYN (−0,20%);

корзина валют −0,30%.





Московская биржа

Сегодня в Москве на валютной бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара поднялся на 46 копеек до 72,2724 RUB/USD — максимума более чем за месяц.





Средневзвешенный курс евро вырос на 55 копеек до 82,77 RUB/EUR.





Итоги второй недели ноября на валютном рынке России





Если на первой неделе ноября российский рубль девальвировался и к доллару, и к евро, то на второй неделе у евро удалось полностью отыграть все потери, а с долларом не задалось — он подорожал до максимума за месяц.





курс доллара +0,3242 RUB (+0,45%);

курс евро −0,5939 RUB (−0,72%);