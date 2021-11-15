Александр Лукашенко не обсуждал с Кремлем свое заявление по поводу возможного прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.





Песков также напомнил слова Владимира Путина относительно того, что Россия всегда выполняла свои контрактные обязательства.





Напомним, Лукашенко на днях пригрозил ЕС перспективой закрытия принадлежащего «Газпрому» трубопровода Ямал – Европа в ответ на планируемое европейскими странами и США введение санкций против Минска за использование мигрантов в качестве инструмента, дестабилизирующего положение на границах соседних с Беларусью странах – Польши и Литвы.





Проектная мощность газопровода составляет 32,9 млрд кубометров. Как представляется экспертам, если транзит перекрыть, Москва окажется не в состоянии выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами.





Как сообщают СМИ, «Газпром» в своё время заплатил за покупку белорусского участка газопровода Ямал – Европа (575 км) около 5 млрд. долларов. С учетом вложений, сделанных российским газовым монополистом в актив, его цена возросла как минимум до 7 млрд.





Между тем ситуация с поставками газа в европейские страны остаётся крайне тревожной. Как заявил телеканалу CNBC старший советник Госдепартамента по вопросам глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн, Россия если и не спровоцировала энергетический кризис в Европе, то и не способствовала его смягчению, а пыталась извлечь выгоду из ситуации.





По словам советника Госдепа, Москва близка к использованию энергоносителей в качестве оружия.





Хохштейн подчеркнул, что Россия не может претендовать на статус «надежного поставщика», если будет ограничиваться только договорными уровнями.





Андрей Нечаев: «Лукашенко блефует и шантажирует одновременно и Запад, и Россию»

Со стороны Лукашенко это, конечно, чистый блеф, уверен экс-министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, он настолько зависит от Москвы, что вступать с ней в прямой конфликт для него «просто смерти подобно».





«Лукашенко блефует и шантажирует одновременно и Запад, и Россию, – добавил экс-министр в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» . – Он в своём репертуаре и в тайной надежде, что западные страны пойдут на переговоры с ним. Не исключено, что потом скажет, что это было сказано так, сгоряча».





Также Андрей Нечаев исключает, что «Газпром» в принципе может продать трубопровод Беларуси. «Минску вначале надо бы с долгами перед Россией рассчитаться. Тут не до дорогостоящих покупок. А чисто теоретически ему для этого понадобилось бы брать новый кредит опять же у Москвы. Но это совершенно фантастический сценарий, который, надеюсь, никто рассматривать не собирается».





Москва, собственно, уже отреагировала на эту сомнительную во всех отношениях инициативу устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что Россия, безусловно, выполнит все свои обязательства перед западными странами по поставкам газа, резюмировал экономист.





Михаил Крутихин: «Здесь необходимо предварительное согласие «Газпрома», а фактически – Кремля»

В свою очередь аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин считает, что вероятность воплощения угрозы Лукашенко в жизнь хоть и малореалистична, но «не равна нулю». На его взгляд, варианты для этого существуют.





«Но это обязательно должно происходить с российского согласия, по крайней мере, по двум причинам, – уточнил он. – Трубопровод стопроцентно принадлежит «Газпрому», и любые действия белорусских властей с ним незаконны.





Кроме того, если Минск вдруг упрется и самостоятельно перекроет потоки газа, тогда на российской территории полопаются трубы в результате гидравлического удара из-за резкого повышения давления. Поэтому здесь необходимо предварительное согласие «Газпрома», а фактически – Кремля.





К тому же Россия, по некоторым данным, которые из-за отсутствия прозрачности трудно проверить, платит Минску где-то около 300 миллионов долларов в год. Это серьезный довесок к белорусскому бюджету».





Поэтому сценарий с перекрытием вентиля возможен только в случае, если Путин и Лукашенко пойдут на сговор, рассуждает Михаил Крутихин.





«Скорее всего, Лукашенко вылез с этой затеей, не подумав, – предположил он. – Но все же не исключено, что его заявление сделано по согласованию с Кремлем, о чем широкой публике станет известно в последнюю очередь. Тогда это в корне меняет дело. В Европе и без того сильно напуганы демаршем Лукашенко, меня атакуют звонками со всех концов... Так что свою роль это заявление уже сыграло».





Впрочем, Европа и без того прекрасно понимает, что Россия – ненадежный поставщик газа, чему было уже много примеров, заключил аналитик.





Андрей Колесников: «Лукашенко давно находится в чрезмерно взвинченном состоянии»

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников заметил, что трудно оценивать реалистичность заявления Лукашенко. Тем не менее, как считает политолог, это в большей степени безосновательная угроза.





«Хотя мы все прекрасно знаем, до какой степени бывает экстравагантен Лукашенко, – подчеркнул собеседник Русской службы «Голоса Америки». – Иногда его поступки бывают чрезвычайно радикальными. Но, учитывая сильную зависимость Лукашенко от восточного соседа, я все же не стал бы оценивать его слова как руководство к практическим действиям».





Что касается возможной мотивировки заявления Лукашенко, то это уже вопрос в какой-то степени уже лежит вне сферы политики, полагает Андрей Колесников:





«Он давно находится в чрезмерно взвинченном состоянии. И то, как Лукашенко себя ведет и что творит в стране, конечно, отрезало его от Запада, пожалуй, навсегда. Мосты сожжены. Поэтому, даже с учетом зависимости Лукашенко от Москвы, он может позволять себе такую риторику, которая, полагаю, призвана также мобилизовать его сторонников внутри страны, ожесточить их еще в большей мере».





Вместе с этим эксперт выразил надежду, что российская сторона все еще остаётся сдерживающим фактором с точки зрения того, что Лукашенко не решится на какие-то радикальные меры.