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Минимального потребительского бюджета больше нет. Остался только БПМ

В Беларуси с 15 ноября отменен минимальный потребительский бюджет. Теперь в стране действует единый социальный норматив — бюджет прожиточного минимума (БПМ).

В связи с отменой МПБ, минимальная зарплата теперь будет устанавливаться правительством исходя из прогнозного показателя средней зарплаты по стране на следующий год. МЗП должна быть не ниже 30% от прогнозного значения.

Также теперь критерием для определения прав граждан из малых населенных пунктов на льготные кредиты на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек становится БПМ. 

Он составляет 3-кратный среднемесячный БПМ для трудоспособного населения за последние 12 месяцев, предшествующих подаче заявления гражданами на включение в списки для получения льготных кредитов.

Аналогичным образом изменился критерий для отнесения граждан к категории малообеспеченных, имеющих право на получение господдержки при строительстве или приобретении жилья. Теперь им является 5-кратный размер БПМ в среднем на душу населения. Изменены и некоторые другие критерии, пишет reform.by
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