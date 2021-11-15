Об этом говорится в еженедельном обзоре экономик стран операций банка.





Эксперты ЕАБР отметили ускорение темпов годовой инфляции с 10,2% в сентябре до 10,5% в октябре. Они обратили внимание на то, что рост цен на непродовольственные товары в октябре замедлился. По их мнению, это может быть связано с укреплением курса беларусского рубля.





«Аналитики ЕАБР считают, что влияние укрепления национальной валюты на потребительские цены будет ограниченным в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения и предприятий. Сохранится в конце года давление на инфляцию в Беларуси со стороны глобальных задержек поставок и ускорения роста цен в России», — говорится в обзоре.





В итоге в ЕАБР приходят к выводу, что годовая инфляция в этом году не опустится ниже 10%.