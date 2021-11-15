То ли еще будет? ЕАБР прогнозирует инфляцию в Беларуси в районе 10%
Евразийский банк развития ожидает, что инфляция в Беларуси по итогам 2021 года сохранится на уровне около 10%.
Об этом говорится в еженедельном обзоре экономик стран операций банка.
Эксперты ЕАБР отметили ускорение темпов годовой инфляции с 10,2% в сентябре до 10,5% в октябре. Они обратили внимание на то, что рост цен на непродовольственные товары в октябре замедлился. По их мнению, это может быть связано с укреплением курса беларусского рубля.
«Аналитики ЕАБР считают, что влияние укрепления национальной валюты на потребительские цены будет ограниченным в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения и предприятий. Сохранится в конце года давление на инфляцию в Беларуси со стороны глобальных задержек поставок и ускорения роста цен в России», — говорится в обзоре.
В итоге в ЕАБР приходят к выводу, что годовая инфляция в этом году не опустится ниже 10%.
Источник: reform.by
10:24 15/11/2021
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